HBO Max está listo para comenzar el mes de febrero con los mejor del entretenimiento pues del 2 al 8 de este mes, llegarán a su gran catalogo películas y series para todos los gustos, desde cintas que llegan directo de la pantalla grande, hasta series animadas para los más pequeños de la casa.

Como es el caso de la temporada dos de “El maravillosamente extraño mundo de Gumball” que llega al streaming este lunes, luego de que Cartoon Network confirmó a finales del año pasado que el mundo de Gumball continuará creciendo con la producción de una tercera y una cuarta temporada. En total, se sumarán 40 episodios nuevos que darán continuidad a la exitosa serie que debutó en América Latina en octubre.

La franquicia, que vio la luz por primera vez en 2011, nació cuando su creador, Ben Bocquelet, reutilizó una serie de personajes concebidos originalmente para comerciales y que habían sido descartados, aquella idea terminó convirtiéndose en una de las series animadas más queridas de todos los tiempos, con varios habitantes de Elmore inspirados en la propia familia de Bocquelet.

Mientras que el 6 de febrero llega “M3gan 2.0” luego de haberse estrenado el año pasado en los cines de México, donde tras el robo y uso indebido de la tecnología que dio origen a M3GAN por parte de un influyente contratista de defensa —quien la transforma en un arma de nivel militar llamada Amelia—, Gemma, la mente creadora detrás de la muñeca, comprende que solo hay una salida: traer de vuelta a M3GAN, para enfrentar esta nueva amenaza, decide actualizarla, volviéndola más veloz, más poderosa y considerablemente más letal.

Estrenos de la semana en HBO Max

2 de febrero- Doña Beja (temporada 1).

2 de febrero- El maravillosamente extraño mundo de Gumball (temporada 2).

6 de febrero- El asesino de juegos de citas.

6 de febrero- Heated Rivalry.

6 de febrero- M3gan 2.0.

Nuevos episodios

Industry T4.

El chapulín colorado.

La promesa.

En medio del desastre.

Mentes extraordinarias.

Masterchef celebrity Argentina.

Primal T3.

The Pitt.

El caballero de los siete reinos.

