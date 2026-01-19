A lo largo de los años, Netflix se ha consolidado como uno de los servicios de streaming más exitosos del mundo, gracias a que, además de calidad, ofrece variedad, contenido original, estrenos constantes y todo lo necesario para disfrutar horas de entretenimiento.

Aunado a ello, uno de los principales distintivos que ha permitido que Netflix se posicione como una de las plataformas más vistas es que, semana tras semana, su catálogo se amplía y se renueva con nuevas opciones ideales para ver a solas, en familia, con amigos o en pareja.

Te puede interesar: Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Con películas, series, documentales y contenidos especiales de todos los géneros, Netflix se ha ganado el gusto de millones de personas. Esta semana el objetivo se mantiene, ya que la plataforma anunció lanzamientos muy especiales con la intención de cautivar a su audiencia.

Por ello, si tienes una reunión con amigos o simplemente dispones de tiempo libre y deseas descubrir nuevas historias, a continuación te compartimos los estrenos de Netflix del 19 al 25 de enero.

¿Qué ver en Netflix?

Para los amantes del true crime, este 21 de enero llega el documental sobre la desaparición de Elizabeth Smart, un caso que conmocionó a todo un país tras darse a conocer el secuestro de una menor de edad desde su propia habitación. La única testigo fue su hermana, de tan solo seis años.

El caso de Smart fue uno de los más mediáticos de la década de los 2000 y ahora Netflix retoma esta historia para presentar la versión de todos los involucrados. “Secuestros: Elizabeth Smart” tendrá formato de largometraje, con una duración de una hora y 31 minutos.

NETFLIX

Para quienes prefieren el romance, este jueves 22 de enero se estrena “Bailando sobre hielo”, una serie basada en la novela de Jennifer Iacopelli. La historia sigue a una patinadora que debe fingir una relación con su nuevo compañero para salvar un negocio familiar, mientras enfrenta sentimientos no resueltos hacia su ex , todo dentro del exigente mundo del patinaje artístico.

NETFLIX

Todos los estrenos de Netflix del 19 al 25 de enero

20 de enero

WWE: Increíble (Serie documental, temporada 2)

21 de enero

Secuestros: Elizabeth Smart (Documental)

22 de enero

La princesa Kaguya del cosmos (Película)

De las cenizas: Bajo tierra (Película)

Free Bert (Serie)

Bailando sobre hielo (Serie)

También puedes leer: Ralph Towner fallece a los 85 años

23 de enero

El falsificador (Película)

24 de enero

Rascacielos en directo (Show documental)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP