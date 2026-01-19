Julieta Venegas visitará Guadalajara en su "Norteña Tour 2026"

Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana, confirmó su regreso a los escenarios con el anuncio del Norteña Tour 2026, una gira con la que recorrerá distintas ciudades del país entre los meses de mayo y junio.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista compartió su entusiasmo por esta nueva etapa musical. “¡Estoy feliz de contarles que nos vamos de gira por México con Norteña! Estoy preparándoles muchas sorpresas y tengo muchas ganas de cantarles esta nueva etapa musical”, escribió Venegas en la publicación.

De acuerdo con la información difundida, el tour abarcará más de diez entidades de la República Mexicana, entre ellas Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Las fechas confirmadas para el Norteña Tour 2026 son las siguientes:

22 de mayo: Audiorama El Trompo, Tijuana, Baja California

23 de mayo: Plaza Calafia, Mexicali, Baja California

27 de mayo: Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila

29 de mayo: Escenario GNP Seguros, Monterrey, Nuevo León

30 de mayo: Lienzo Charro, Ciudad Juárez, Chihuahua

4 de junio: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México

5 de junio: Auditorio AREMA, Pachuca, Hidalgo

6 de junio: Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro

9 de junio: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato

10 de junio: Auditorio CCU, Puebla

12 de junio: Auditorio Metropolitano, Orizaba, Veracruz

14 de junio: Expo Tampico, Tampico, Tamaulipas

17 de junio: Auditorio Nacional, Ciudad de México

20 de junio: Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco

En cuanto a la venta de entradas, se informó que la preventa para tarjetahabientes Banamex comenzará hoy lunes 19 de enero, mientras que la venta general estará disponible a partir del martes 20.

Julieta Venegas, exintegrante de la banda Tijuana No!, cuenta con una trayectoria discográfica de nueve álbumes de estudio: Aquí (1998), Bueninvento (2000), Sí (2003), Limón y Sal (2006), Otra cosa (2010), Los momentos (2013), Algo sucede (2015), La enamorada (2019) y Tu historia (2022).

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Andar conmigo”, “Eres para mí”, “Ese camino”, “Lento”, “Limón y sal”, “Me voy” y “Te vi”. Según datos de Spotify, la artista registra 18 millones 542 mil 546 oyentes mensuales en la plataforma.

De manera reciente, Venegas participó en la película 31 Minutos: Calurosa Navidad, dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, creadores del programa chileno de televisión. El filme fue producido por Aplaplac y Amazon MGM Studios y se estrenó en Amazon Prime Video el 21 de noviembre de 2025.

En esta producción, la cantante interpretó el piano y prestó su voz para la canción "Mi muñeca me habló" de Flor Bovina.

