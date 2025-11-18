Martes, 18 de Noviembre 2025

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Zoocalipsis”

Quienes gustan de las películas de animación tienen en la cartelera de cine el filme canadiense Zoocalipsis

Por: Xochitl Martínez

"Zoopocalipsis" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Si tienes ganas de ver una historia familiar en la pantalla grande o eres aficionado de la animación la película Zoocalipsis es para ti.

Zoopocalipsis. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Se trata de una película de terror para los más pequeños, en la que la loba Gracie y el puma Dan deberán hacer equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoológico de Colepper en zombies.

Zoopocalipsis. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Gracie y Dan idearán un plan para que los animales vuelvan a la normalidad, junto con la ayuda de un grupo de sobrevivientes muy peculiares se embarcan en la peligrosa misión de rescatar el zoológico del apocalipsis.

Zoopocalipsis

(Night of the Zoopocalypse)

De Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez-Castro.

Canadá, 2024.

