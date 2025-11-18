Si tienes ganas de ver una historia familiar en la pantalla grande o eres aficionado de la animación la película Zoocalipsis es para ti.

Zoopocalipsis. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Se trata de una película de terror para los más pequeños, en la que la loba Gracie y el puma Dan deberán hacer equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoológico de Colepper en zombies.

Gracie y Dan idearán un plan para que los animales vuelvan a la normalidad, junto con la ayuda de un grupo de sobrevivientes muy peculiares se embarcan en la peligrosa misión de rescatar el zoológico del apocalipsis.

La cinta formó parte de la competencia del Festival de Sitges, el más importante en su tipo, pues celebra la fantasía, el terror y la ciencia ficción.

Zoopocalipsis

(Night of the Zoopocalypse)

De Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez-Castro.

Canadá, 2024.

XM