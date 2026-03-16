Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo del 17 al 20 de marzo

La semana del 17 al 20 de marzo llega cargada de movimientos energéticos y oportunidades para los signos del zodiaco.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, cada signo contará con ciertos números de la suerte que pueden servir como guía para atraer prosperidad, tomar decisiones importantes o aprovechar golpes de fortuna durante estos días.

Estos números, que suelen relacionarse con la energía espiritual y la vibración personal de cada signo, pueden utilizarse en distintos aspectos de la vida cotidiana, desde elecciones importantes hasta rituales o juegos de azar.

Aries

Para los nacidos bajo este signo de fuego, los números que traerán buena fortuna durante la semana son 10, 26 y 33. Estas cifras están vinculadas con nuevas oportunidades y avances en proyectos personales.

Tauro

Tauro tendrá como números de la suerte 11, 18 y 29, asociados con estabilidad y crecimiento, especialmente en asuntos económicos o laborales.

Géminis

Las vibraciones favorables para Géminis estarán representadas por 13, 17 y 26, números que impulsan cambios positivos y nuevas conexiones.

Cáncer

Para Cáncer, la energía de la fortuna se concentra en 21, 22 y 66, cifras relacionadas con prosperidad y decisiones importantes en el entorno familiar o financiero.

Leo

Los números mágicos de Leo serán 20, 27 y 39, los cuales simbolizan liderazgo, reconocimiento y avances en el ámbito profesional.

Virgo

Virgo contará con la influencia positiva de 15, 32 y 37, números que favorecen la organización, el progreso laboral y la estabilidad.

Libra

Para Libra, los números de la suerte serán 02, 25 y 29, asociados con equilibrio emocional y oportunidades para resolver asuntos pendientes.

Escorpión

Escorpión tendrá como aliados a 04, 12 y 15, cifras que invitan a confiar en la intuición y aprovechar momentos clave para tomar decisiones.

Sagitario

Sagitario estará protegido por los números 06, 08 y 09, que simbolizan crecimiento, expansión y posibilidades de éxito en proyectos personales o profesionales.

Capricornio

Capricornio tendrán como números mágicos 01, 19 y 24, relacionados con liderazgo, metas cumplidas y nuevas oportunidades económicas.

Acuario

Para Acuario, la fortuna se manifestará a través del 07, 16 y 23, cifras que impulsan cambios positivos y avances en el ámbito personal.

Piscis

Finalmente, Piscis contará con la energía de 03, 05 y 30, números que representan renovación, suerte y oportunidades inesperadas durante esta etapa.

Con información de Mhoni Vidente

MF