¿De qué murió Matt Clark, actor de Volver al futuro III?

El día de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del actor de cine y televisión Matt Clark, conocido principalmente por su papel en ‘Volver al futuro’.

¿Cuál fue la causa por la que falleció Matt Clark?

La familia confirmó la noticia el día de hoy. Sin embargo, su muerte sucedió durante el día de ayer, domingo 15 de marzo . De acuerdo al medio TMZ, el actor Matt Clark murió a los 89 años rodeado de sus familiares y seres queridos en su residencia de Austin, Texas. El motivo de su muerte fue resultado de una cirugía de espalda que causó mayores complicaciones para la salud del entrañable actor .

La familia de Matt Clark recordó que fue un “actor comprometido” con su oficio, y que lo “ejerció con respeto y vocación, sin gran interés por alcanzar la fama ni mucho menos el estrellato”. De acuerdo a palabras de los familiares Matt Clark amaba trabajar con personas que tuvieran un profundo amor por sus familias, además sentía un profundo respeto por su carrera y se mostraba siempre agradecido por haber sido actor. De acuerdo a sus familiares, Matt Clark falleció de la misma manera en que vivió cada día: “fiel a sí mismo”.

¿Quién fue Matt Clark?

Nacido en 1936, Matt Clark fue un reconocido actor y director estadounidense, recordado por muchos por su papel como el camarero Chester en Volver al futuro III (Back to the future Part III) y por su participación en ‘Grace under fire’ , comedia televisiva.

Clark también participó en numerosos westerns al lado de enormes actores como John Wayne y Clint Eastwood , películas ambientadas en el Viejo Oeste, que le valieron reconocimiento.

Matt Clark también formó parte del elenco de la cinta de culto ‘The adventures of Buckaroo Banzai across the 8th dimension’.

En la televisión, además de aparecer en ‘Grace under fire’, tuvo participación en ‘Kung Fu’, ‘Bonanza’ y ‘Dynasty’.

CA