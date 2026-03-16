La trilogía de Back to the Future, conocida en español como Volver al Futuro, es considerada una de las sagas más influyentes del cine de ciencia ficción y aventura.

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la historia sigue las peripecias del joven Marty McFly y del excéntrico científico Doc Brown, quienes viajan en el tiempo a bordo de un icónico DeLorean DMC-12.

Aunque las tres películas tienen seguidores fieles, muchos fanáticos y críticos coinciden en que la mejor de la saga es la primera entrega, estrenada en 1985.

¿Por qué la primera película de Volver al Futuro sigue siendo la mejor de la saga?

Este filme destaca por su historia original, su ritmo ágil y el equilibrio entre humor, ciencia ficción y aventura. Además, introdujo elementos que se volverían emblemáticos en la cultura popular, como el viaje al pasado de 1955 y la necesidad de que Marty ayude a sus padres a enamorarse para asegurar su propia existencia.

Back to the Future Part II

La segunda película, Back to the Future Part II, expandió el universo de la historia al mostrar un futuro imaginado en 2015 lleno de tecnologías futuristas.

También introdujo una trama más compleja con múltiples líneas temporales, lo que la convirtió en una de las entregas más ambiciosas de la trilogía.

Back to the Future Part III

Por su parte, Back to the Future Part III llevó la aventura al Viejo Oeste. En esta última entrega, Marty viaja a 1885 para rescatar a Doc Brown, ofreciendo un cierre emotivo para la historia y un enfoque más centrado en la amistad entre los protagonistas.

A pesar de las diferencias de estilo entre las tres películas, la primera suele ocupar el primer lugar en rankings y listas especializadas. Su narrativa sólida, personajes memorables y escenas icónicas la han convertido en un clásico que sigue conquistando nuevas generaciones décadas después de su estreno.

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