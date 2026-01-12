El mundo del entretenimiento nacional se vio sacudido tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular. El cantante perdió la vida en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, luego de un accidente aéreo registrado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con la información disponible, el artista viajaba en una aeronave con matrícula N325FA, junto a seis personas más, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo y el piloto. El vuelo tenía como destino la ciudad de Medellín cuando ocurrió el siniestro, que generó una fuerte reacción de consternación tanto en el ámbito musical como entre sus seguidores.

Un recorrido construido desde abajo

Nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez inició su camino artístico en Bogotá, donde durante cerca de cinco años trabajó en plazas de mercado mientras buscaba abrirse espacio en la música popular. En paralelo, participó en concursos de canto a nivel local y, con tan solo 13 años, comenzó a escribir sus propias canciones, dando forma a un proyecto musical que con el tiempo alcanzaría proyección internacional.

El impulso definitivo de su carrera llegó tras la grabación de sus primeros cinco sencillos, los cuales facilitaron su ingreso a la industria. En 2013 presentó su primer lanzamiento oficial como solista con el tema "Te deseo lo mejor", incluido en el álbum Con El Corazón – Volumen 1, marcando un punto de partida clave en su consolidación artística.

Éxito internacional

A partir de ese momento, Jiménez se mantuvo de forma constante en los primeros lugares de reproducción, no solo como intérprete, sino también como compositor para otros artistas del género. Su música cruzó fronteras y lo llevó a presentarse en escenarios de países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y México, nación donde su propuesta tuvo una amplia aceptación.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue su presentación en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, convirtiéndose en el primer artista colombiano de música popular en ofrecer un concierto en solitario ante más de 40 mil personas.

Con más de 15 años de carrera, su repertorio se convirtió en acompañante habitual de celebraciones y momentos personales para distintas generaciones. Entre sus canciones más reconocidas figuran "Qué día es hoy, El Aventurero, El Desmadre, Vete, Me sacaron del Tenampa y Ya no mi amor", temas que tuvieron amplia difusión en emisoras, plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Últimos trabajos

Su producción musical incluyó los álbumes: Con el corazón (2015), Todo de mí (Vol. 4) (2017), Aventurero (2018), Mi promesa (Con el corazón) (2019), Quinto elemento (Deluxe) (2021), De farra con Yeison Jiménez (En vivo) (2022), En escena, Vol. 1 (En vivo) (2023) y Hasta la madre (2023).

Su trabajo más reciente fue Pedazos (2025), disco que incluyó sencillos como “Se Acabó” y una colaboración con la cantante española Natalia Jiménez en el tema que da nombre al álbum.

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez fue considerado en distintas premiaciones del sector musical. Recibió nominaciones en los Premios Nuestra Tierra en categorías como Artista Popular del Año y Canción del Año, además de figurar en listados de reconocimientos internacionales como Premios Juventud y Premios Lo Nuestro.

De manera paralela a su labor musical, participó en televisión como jurado del programa Yo Me Llamo de Caracol Televisión, donde evaluó a imitadores de artistas reconocidos, ampliando así su alcance mediático y conectando con públicos más allá del circuito tradicional de la música popular.

La vida y obra de Yeison Jiménez reflejan el crecimiento de la música popular colombiana, que pasó de escenarios regionales y espacios informales a ocupar un lugar destacado en grandes tarimas y mercados internacionales.

BB