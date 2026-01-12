En plena temporada de premios una vez que ayer se entregaron los Globos de Oro y tras la celebración en semanas anterior de los Emmys y los Critics Choice Awards, en el mundo del entretenimiento todavía falta pasar por los BAFTA Awards, BRIT Awards, SAG Awards y, por supuesto, los premios Oscar el domingo 15 de marzo. Es por ello que Cinépolis celebra su undécima Temporada de premios con una promoción para poder ver todas las películas nominadas que continúan en cartelera y que desfilarán por los diversos escenarios de premios. Se trata de 2x1 en la compra de boletos.

Para hacer válida esta promoción imperdible deberás cumplir con dos requisitos: que la función comience antes de las 17:00 horas y que se proyecte en una sala tradicional. Por ello, quedan fuera de la promoción todas las películas que se proyecten en salas VIP, 4DX, IMAX, Macro XE, Junior, Plus y VR.

La promoción se encuentra disponible en todas las salas de la República Mexicana en funciones que cumplan con los requisitos mencionados. Cabe destacar que no aplica con otras promociones, descuentos o cupones. Así mismo, no aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales o contenido alternativo +Que Cine Cinépolis®.

¿Cómo acceder al 2x1 en Cinépolis?

Para redimir la promoción deberás acceder a la taquilla digital de Cinépolis y elegir la función en el cine y horario deseado. En caso de que dicha proyección se realice antes de las 17:00 horas, luego de elegir tus asientos, podrás seleccionar el botón con la leyenda "2x1 Premios 2026". A un lado de la leyenda verás el precio con el descuento reflejado y los botones disponibles para seleccionar la cantidad de boletos.

Así que no tienes excusas para ver las películas del momento en las salas del cine con esta promoción espectacular de Cinépolis que puso sus boletos al dos por uno.

Promociones Cinépolis con Círculo INFORMADOR

Recuerda que con la subscripción a Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como precios preferenciales dulcería.

Para poder utilizar los descuentos debes acceder a la aplicación de Círculo INFORMADOR y pagar el boleto o combo que desees. Dicho proceso te dará un folio que puede ser redimido en taquilla o en dulcería.

La tarjeta Círculo INFORMADOR te permite obtener grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

Te puede interesar: Profeco señala en cuál gasolinera de Jalisco no surtir por ser la más cara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB