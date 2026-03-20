Netflix: Los estrenos de cine imperdibles de la semana desde el 23 al 29 de marzo

Netflix se prepara una vez más para sorprender con estrenos ideales para disfrutar en una tarde de maratón junto a tus personas favoritas. Con la llegada de la última semana del mes, la plataforma apuesta por una combinación de contenidos originales, películas clásicas y series emocionantes que seguramente te mantendrán frente al televisor por horas.

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Sin importar si prefieres el drama, el terror, la comedia o el romance, Netflix garantiza diversión y entretenimiento para todos los usuarios. Gracias a su constante actualización e incorporación de nuevo material audiovisual, el servicio de streaming más popular del mundo siempre ofrece opciones frescas y atractivas para cada tipo de audiencia.

Ya sea en días calurosos, tardes lluviosas o noches en las que no puedes dormir, Netflix se adapta a cualquier momento para brindarte compañía con contenidos de calidad.

Así que, si ya te cansaste de ver lo mismo de siempre y buscas algo nuevo que te emocione y te sorprenda, a continuación te compartimos todos los lanzamientos que llegarán a la plataforma durante la semana del 23 al 29 de marzo.

¿Qué ver en Netflix?

Para quienes buscan una historia intensa y llena de suspenso, el próximo 29 de marzo se estrena la película “Aún es de noche en Caracas”. La trama sigue a Adelaida, una mujer de 38 años que enfrenta la dura realidad de la Caracas de 2017, en medio de un entorno marcado por el colapso social. Tras despedir a su madre, regresa a casa y descubre que ha sido ocupada por milicianas. Rodeada de violencia, control y un tejido social en ruinas, se ve obligada a asumir una nueva identidad para sobrevivir, en una historia cargada de tensión sobre la resistencia y el desarraigo.

Por otro lado, la serie “Harry Hole”, que se estrena el 26 de marzo de 2026 en Netflix, sigue al brillante pero atormentado detective Harry Hole, interpretado por Tobias Santelmann. En medio de una intensa ola de calor en Oslo, el investigador se enfrenta a la cacería de un asesino en serie, mientras lidia con sus propios demonios y con la amenaza de un colega corrupto, Tom Waaler.

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Estrenos de Netflix del 23 al 29 de marzo

Inside

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride

Ni listos ni preparados: Texas

Aprendiendo a vivir

Homicidio en Nueva York

Noche inaugural de la MLB | Yankees vs. Giants

Harry Hole

Mujercitas

Hairspray: Suéltate el cabello

Sombras tenebrosas

La leyenda del jinete sin cabeza

Algo terrible está a punto de suceder

La fiscal

La línea roja

El depredador de Sevilla

BTS: El regreso

53 domingos

Aún es de noche en Caracas

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