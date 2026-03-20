Este viernes 20 de marzo Netflix estrena dos contenidos que son perfectos para ver después de tus actividades cotidianas. Revisa las historias de estos lanzamientos y elige la mejor para tu entretenimiento audiovisual desde el mejor espacio para ti en casa .

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Es una película de drama de Reino Unido que ya está disponible en Netflix. La trama se desarrolla en Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Dirigida por Steven Knight . Con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Stephen Graham.

El origen de los Red Hot Chili Peppers. ESPECIAL/NETFLIX.

El origen de los Red Hot Chili Peppers

Es una película documental musical que ya se puede ver en Netflix. Una mirada exhaustiva a los años formativos de los Red Hot Chili Peppers y la innegable influencia de su guitarrista original, Hillel Slovak . Esta producción explora los inicios del grupo en Los Ángeles y la profunda amistad que unió a sus integrantes.

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