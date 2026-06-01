Lunes, 01 de Junio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La ladrona del tiempo”

Quienes disfrutan de las películas de animación asiática la película La ladrona del tiempo ya está en la cartelera de cine

Por: Xochitl Martínez

"La ladrona del tiempo" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Si te gustan los filmes de animación, desde China llega a salas de cine mexicanas la película La ladrona del tiempo, la cual es perfecta para ver con tu persona favorita en la pantalla grande.

La ladrona del tiempo. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Una chica de un pequeño pueblo pesquero descubre accidentalmente un reloj que controla el tiempo; esto atrae la atención de una organización peligrosa, la cual está decidida a perseguirla y robarle el artefacto.

Mientras huye, conoce a ‘Diecisiete’, un miembro de la organización. Juntos se embarcarán en un viaje romántico y de fantasía a través del tiempo.

La ladrona del tiempo. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Amarga Navidad”

Este largometraje formó parte de la programación de Annecy, el más prestigioso festival de cine de animación.

La ladrona del tiempo

(Shi Jian Zhi Zi)

De Ao Yu y Tienan Zhou.

China, 2025.

XM

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