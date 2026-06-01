Si te gustan los filmes de animación, desde China llega a salas de cine mexicanas la película La ladrona del tiempo, la cual es perfecta para ver con tu persona favorita en la pantalla grande.

La ladrona del tiempo. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Una chica de un pequeño pueblo pesquero descubre accidentalmente un reloj que controla el tiempo; esto atrae la atención de una organización peligrosa, la cual está decidida a perseguirla y robarle el artefacto.

Mientras huye, conoce a ‘Diecisiete’, un miembro de la organización. Juntos se embarcarán en un viaje romántico y de fantasía a través del tiempo.

La ladrona del tiempo. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Este largometraje formó parte de la programación de Annecy, el más prestigioso festival de cine de animación.

La ladrona del tiempo

(Shi Jian Zhi Zi)

De Ao Yu y Tienan Zhou.

China, 2025.

XM