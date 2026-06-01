Si te gustan los filmes de animación, desde China llega a salas de cine mexicanas la película La ladrona del tiempo, la cual es perfecta para ver con tu persona favorita en la pantalla grande.Una chica de un pequeño pueblo pesquero descubre accidentalmente un reloj que controla el tiempo; esto atrae la atención de una organización peligrosa, la cual está decidida a perseguirla y robarle el artefacto.Mientras huye, conoce a ‘Diecisiete’, un miembro de la organización. Juntos se embarcarán en un viaje romántico y de fantasía a través del tiempo.Este largometraje formó parte de la programación de Annecy, el más prestigioso festival de cine de animación.(Shi Jian Zhi Zi)De Ao Yu y Tienan Zhou.China, 2025.XM