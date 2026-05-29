Netflix tiene este viernes 29 de mayo tres nuevos contenidos, en este espacio puedes revisar las tramas de cada uno para que elijas el mejor para tu diversión audiovisual desde el confort de tu casa .

Brasil 70: La saga de tricampeonato

Es una miniserie brasileña de drama que ya está disponible en Netflix. Esta producción recreará de manera inmersiva las jugadas clásicas y los momentos detrás de escena que ayudaron a construir el legado de uno de los equipos de futbol más grandes de todos los tiempos. Un recorrido exhaustivo por los desafíos, las emociones y los miedos que acompañaron a la formación brasileña durante su preparación para la Copa del Mundo de 1970. El relato transcurre durante uno de los períodos más significativos tanto del futbol como de la historia política de Brasil , en medio de la época más oscura del régimen militar, mientras el equipo exhibía su grandeza en la cancha bajo la enorme presión de representar a todo el país. Con Lucas Agrícola, Rodrigo Santoro, Ravel Andrade, Bruno Mazzeo, Bruna Mascarenhas, Lara Tremouroux.

Calabasas Confidential. ESPECIAL/NETFLIX.

Calabasas Confidential

Es un reality show que ya se puede ver en Netflix. Tras graduarse en la universidad, un grupo de amigos de toda la vida, rivales y ex parejas vuelve a Calabasas para vivir un verano inolvidable. Ya reinstalados en las mansiones de sus padres, enfrentan un sinfín de conflictos sin resolver mientras intentan averiguar qué hacer con su vida y con sus relaciones . Aunque han pasado cuatro años, es imposible evitar que surjan nuevas pasiones, viejos rencores y secretos inesperados. Todo puede pasar en el código postal más codiciado de Los Ángeles.

Rafa

Es una serie documental deportiva que se estrena en Netflix. La serie recorre la extraordinaria trayectoria de Nadal con escala cinematográfica y combina testimonios de quienes mejor lo conocen ―tanto dentro como fuera de la cancha― con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a las competencias en 2024, la serie documental muestra la evolución de un campeón así como el desgaste físico y emocional que han marcado su camino , producto de enfrentarse una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Rafa va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado de un ícono inigualable.

XM