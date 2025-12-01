Inicia diciembre y Netflix da a conocer su nueva programación, entre sus lanzamientos se encuentran algunas producciones que ya son muy esperados por sus suscriptores. Descubre cuáles son los nuevos contenidos más esperados del mes, revisa sus historias y anota la fecha para que no te los pierdas.

Estado de fuga 1986

Es una serie que se estrena el 4 de diciembre en Netflix. En este escalofriante drama inspirado en una masacre que sacudió a la Bogotá de los años 80’s, un veterano de guerra obsesionado con el poder de la palabra entabla una retorcida amistad con un joven estudiante, un aspirante a escritor a quien la ficción lo lleva a confundir la realidad.

Accidente: Temporada 2

La serie mexicana estará disponible a partir del 10 de diciembre en Netflix. A un año de la tragedia que marcó a cuatro familias, el dolor persiste mientras nuevos secretos salen a la luz. Para seguir adelante con sus vidas, cada uno deberá elegir entre la redención y la venganza llevada a sus últimas consecuencias.

Emily en París: Temporada 5

La quinta entrega de esta serie se podrá ver a partir del 18 de diciembre en Netflix. Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la “dolce vita” se transforma en un caos.

Adiós, June

Es una película que estará disponible desde el 24 de diciembre en Netflix. Ambientada justo antes de Navidad, la historia narra el drástico cambio en la salud en June, una madre que provoca el caos en cuatro hermanos adultos y su exasperante padre. Mientras intentan lidiar con su enredada dinámica familiar, June enfrenta su declive en sus propios términos: Valiéndose de humor, franqueza y muchísimo amor.

Stranger Things: Temporada 5 Volumen 2 y 3

La esperada serie estrenará el 25 de diciembre el volumen 2 y el día 31 de diciembre el volumen 3 en Netflix. El peligro acecha en todos los rincones. Con Once escondida y Hawkins en cuarentena, el grupo se une con un único objetivo: Encontrar y matar a Vecna.

