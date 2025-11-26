Miércoles, 26 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Los dos estrenos que no puedes dejar de ver hoy en Netflix

Descubre los lanzamientos que Netflix tiene para ti este martes

Por: Xochitl Martínez

"Tres tontos en Kenia" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Netflix es la plataforma de streaming con mayor alcance en el planeta, y este martes 25 de noviembre tiene dos nuevos contenidos para sus suscriptores. Se trata de dos reality shows que te divertirán en tu tiempo de entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu casa.

¿Es pastel? Festividades: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Es pastel? Festividades: Temporada 2

Es un reality show que ya se puede ver en Netflix. Este programa regresa para otra dulce temporada festiva con Mikey Day y los pasteleros estrellas. Ex participantes del reality show ¿Es pastel? y expertos en repostería intentan engañar a celebridades con sus impresionantes tortas hiperrealistas. En cada episodio, compiten por una rebanada del premio de 75 mil dólares y un codiciado lugar en la gran final. En esta temporada de fiestas, ¡los desafíos, los pasteles y las sorpresas están mejores que nunca!

Los dos estrenos que hoy lanza Netflix

Tres tontos en Kenia. ESPECIAL/NETFLIX.

Tres tontos en Kenia

Es un reality show de Corea del Sur que ya está disponible en Netflix. Lee Su‑geun, Eun Ji‑won y Kyuhyun se reúnen en una imprevisible aventura por Kenia a pura risa. Con comentarios filosos, bromas ocurrentes y mucha camaradería, el trío recorre los paisajes africanos más deslumbrantes.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones