Netflix es la plataforma de streaming con mayor alcance en el planeta, y este martes 25 de noviembre tiene dos nuevos contenidos para sus suscriptores. Se trata de dos reality shows que te divertirán en tu tiempo de entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu casa.

¿Es pastel? Festividades: Temporada 2

Es un reality show que ya se puede ver en Netflix. Este programa regresa para otra dulce temporada festiva con Mikey Day y los pasteleros estrellas. Ex participantes del reality show ¿Es pastel? y expertos en repostería intentan engañar a celebridades con sus impresionantes tortas hiperrealistas. En cada episodio, compiten por una rebanada del premio de 75 mil dólares y un codiciado lugar en la gran final. En esta temporada de fiestas, ¡los desafíos, los pasteles y las sorpresas están mejores que nunca!

Tres tontos en Kenia

Es un reality show de Corea del Sur que ya está disponible en Netflix. Lee Su‑geun, Eun Ji‑won y Kyuhyun se reúnen en una imprevisible aventura por Kenia a pura risa. Con comentarios filosos, bromas ocurrentes y mucha camaradería, el trío recorre los paisajes africanos más deslumbrantes.

