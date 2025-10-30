Tras casi 10 años del estreno de una de las series más icónicas de ciencia ficción, Stranger Things se despide con su temporada final, que cerrará con ese toque que la caracteriza: una mezcla única de terror y drama adolescente, fusión que la ha convertido en una de las favoritas de los últimos años.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

La última temporada de la serie llegará a Netflix dividida en tres partes:

Episodios 1–4: 26 de noviembre de 2025

Episodios 5–7: 25 de diciembre de 2025

Episodio final: 31 de diciembre de 2025

¿De qué tratará la temporada final de Stranger Things?

La temporada final —temporada 5 de Stranger Things— se ambienta en el año 1987, más de un año después de que el temible Vecna aterrorizó el pueblo de Hawkins, abriendo grietas masivas que trajeron el caos y las invasiones del Upside Down.

Este hecho aterrador llevará a los protagonistas a unirse una vez más con la tenacidad y valentía que los caracteriza, para encontrar y eliminar a Vecna. No obstante, la incertidumbre los invade al no saber el paradero de Vecna y se ven obligados a embarcarse en una peligrosa misión para encontrarlo. A continuación, te dejamos el nuevo tráiler de la última temporada de Stranger Things.

Revelan detalles de la temporada 5 de Stranger Things

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, han revelado detalles clave sobre los primeros episodios, que a continuación te compartimos. En el episodio 1, titulado “The Crawl”, la acción comienza de inmediato, sin preámbulos, corriendo “a toda velocidad” desde el principio.

Asimismo, prometen resolver todos los cabos sueltos sin dejar agujeros argumentales: desde el origen del Upside Down —basado en un documento de mitología de 25 páginas escrito durante la temporada 1— hasta las amenazas de los Demogorgons, el Mind Flayer y Vecna.

