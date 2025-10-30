Dulce Halloween, la app que te dice en qué casas pedir calaverita

La tecnología del internet móvil ha impactado la vida cotidiana como quizá ninguna otra, y las tradiciones no se escapan de ello, mucho menos una como Halloween. Aunque milenaria y de origen oscuro, esta celebración se ha vuelto infantil y divertida, siempre adaptada al toque de la generación actual: en este caso, los nativos digitales.

La noche del 31 de octubre, los fantasmas, brujas y monstruos podrán contar con una aplicación que los guiará hacia las casas y comercios que darán “calaverita”. Se trata de Dulce Halloween, un mapa interactivo que conecta a quienes recorren las calles con los que esperan en casa. Además, los usuarios pueden ganar premios, ya sea por ser buenos anfitriones o por llevar un gran disfraz.

Dulce Halloween está disponible para dispositivos Android. Es reconocible en la Play Store por su ícono de un fantasma con una cesta de calabaza.

DESCARGA DULCE HALLOWEEN

Para funcionar de manera óptima, es necesario otorgar permisos de ubicación en tiempo real. Una vez hecho esto, en la pantalla aparecerá un mapa que muestra la ubicación del usuario con un ícono de fantasma, mientras que las casas registradas se señalan con calabazas.

Las calabazas en color brillante son las activas, las que tienen un tono más opaco señalan aquellas que ya terminaron sus dulces o aún no comienzan a repartirlos.

Otros símbolos como emojis con disfraz, monstruos o castillos indican comercios que participan con la entrega de golosinas.

La aplicación se presenta como “una experiencia de comunidad”, pues permite registrarse para participar en concursos de mejor casa y mejor disfraz, cuyos jueces son los propios usuarios.

Las casas que se distingan por su decoración, la calidad de los dulces o el trato amable reciben likes de quienes acuden a pedir calaverita, mientras que los visitantes pueden participar en el concurso de mejor disfraz.

La aplicación está en español, ya que su desarrollador es el mexicano Adán Luna Contreras, un joven regiomontano que vio una oportunidad ante la falta de información sobre dónde se reparten dulces, pues aunque Halloween es una celebración popular, no está del todo generalizada en México. De paso, Luna ha convertido la Noche de Brujas en una experiencia más segura e interactiva.