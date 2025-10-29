Cinépolis cierra el mes de octubre con las historias más emocionantes que llegan a pantalla grande, con largometrajes que tienen actores de primera como Emma Stone y Jesse Plemons, hasta cintas llenas de terror innovadoras que comparten tramas relacionadas con la tecnología y los contextos actuales.

Prepara tus palomitas y alístate para ver los mejores estrenos del próximo jueves 30 de octubre en Cinépolis.

Bugonia

Con interpretaciones magistrales de Jesse Plemons (Teddy), Emma Stone (Michelle) y el debutante Aidan Delbis (Don), llega a Cinépolis “Bugonia” donde conoceremos la historia de dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas que, tras salir de sus refugios virtuales, deciden secuestrar a Michelle, una poderosa ejecutiva a la que acusan de ser una extraterrestre empeñada en acabar con la humanidad.

Encerrados en un sótano, los tres se enfrentan en un duelo tan intenso como impredecible, donde los límites entre víctima y victimario se desdibujan, lo que comienza como una locura conspiranoica se transforma en una batalla emocional, brutal y sorprendentemente humana.

No me sigas

Carla, una joven ansiosa por ganar popularidad en redes sociales, decide mudarse a un icónico edificio con una oscura reputación para impulsar su fama, al principio, finge encuentros paranormales para atraer seguidores… pero su juego se sale de control cuando despierta una presencia auténticamente maligna.

Lo que empezó como una estrategia digital se convierte en una pesadilla donde la frontera entre la realidad y la ficción se desvanece, y nadie puede saber qué es verdad y qué es pura ilusión.

Otros estrenos de Cinépolis el 30 de octubre de este 2025

6 exorcismos

