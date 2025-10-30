Megadeth dirá adiós a Guadalajara con su gira "This Was Our Life Tour"

La banda estadounidense Megadeth incluirá a Guadalajara en su gira de despedida This Was Our Life Tour, con la que pondrá fin a cuatro décadas de historia dentro del thrash metal. La agrupación encabezada por Dave Mustaine se presentará en la Arena Guadalajara el 13 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, como parte de las tres fechas programadas en México.

El grupo, originario de Los Ángeles, regresará al país después de dos años de ausencia para despedirse de su público mexicano. Las presentaciones incluirán también paradas en la Arena Monterrey el 8 de mayo y en la Arena CDMX el 10 de mayo, antes de concluir su paso por territorio nacional en la capital jalisciense.

La alineación actual de Megadeth está integrada por Dave Mustaine (voz y guitarra), Teemu Mäntysaari (guitarra), Dirk Verbeuren (batería) y James LoMenzo (bajo). Juntos darán cierre a una trayectoria que marcó a generaciones de seguidores y que consolidó a la banda como una de las más influyentes del género.

Con más de 50 millones de discos vendidos y doce nominaciones al Grammy, Megadeth se ha mantenido como una referencia dentro del metal internacional. Su disco Countdown to Extinction alcanzó el doble platino y se convirtió en uno de los materiales más representativos del grupo, cuyos conciertos en vivo son considerados una referencia en el metal contemporáneo.

This Was Our Life Tour ofrecerá un repaso por los temas más emblemáticos del catálogo de Megadeth, desde sus primeros años hasta sus producciones más recientes. El tour promete una experiencia que combina la potencia instrumental de la banda con un repaso de su historia sobre los escenarios.

La preventa para fans se realizará los días 8 y 9 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Posteriormente, la preventa Banco Azteca se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 12 de noviembre a través de superboletos.com, así como en las taquillas de la Arena Guadalajara, El Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

ESPECIAL

