Netflix inicia el año con fuerza: Conoce los estrenos y nuevas temporadas de enero

Con la llegada de 2026, las plataformas de streaming refuerzan su apuesta por el entretenimiento y buscan mantener cautiva a su audiencia desde el primer día del año. Netflix fue una de las primeras en mover ficha al estrenar, este 1 de enero, tres nuevas producciones que marcan el arranque de su calendario de lanzamientos.

La oferta no se detiene ahí, pues a lo largo de las próximas dos semanas, el catálogo de la plataforma se ampliará con más estrenos, entre ellos títulos inéditos y nuevas temporadas de series que ya cuentan con una base sólida de seguidores.

La estrategia apunta a arrancar el año con contenidos frescos y continuidades esperadas, por ello, conviene tomar nota de las fechas clave y conocer de qué tratan las producciones que llegarán en los primeros días de enero, pensadas para distintos gustos y perfiles de audiencia.

Ya Disponibles

"En fuga":

Miniserie dramática sobre la búsqueda de un padre por su hija desaparecida. Protagoniza el británico James Nesbitt ("Domingo sangriento" y "El Hobbit"), bajo la dirección de Nimer Rasched ("Engaños") e Isher Sahota ("Missing you")

"Amor de oficina":

La primera producción mexicana del año y es una serie de comedia romántica sobre la competencia laboral entre una joven dedicada al trabajo y el hijo del dueño de la empresa donde se encuentran. Diego Klein ("Con esa misma mirada") y Ana González Bello ("Todas menos tú") encabezan el reparto.

"El tiempo de las moscas":

Serie basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de la argentina Claudia Piñeiro. Es un drama que sigue a dos expresidiarias que mientras intentan resanar su vida, reciben un encargo que las hará de nueva cuenta volver a sus antiguas formas.

8 DE ENERO

"Él y ella":

Otra miniserie en el menú del primer mes del año. Un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso. Tessa Thompson ("Creed") y Jon Bernthal ("Rey Richard: una familia ganadora") son los estelares.

9 DE ENERO

"Depeche Mode: M":

Tras su paso por salas internacionales, llega este documental enmarcado por la serie de conciertos agotados de la banda de synth?pop Depeche Mode en México. Dirige Fernando Frías, director de "Ya no estoy aquí".

15 DE ENERO

"Agatha Christie: las siete esferas":

Una nueva adaptación de la obra policiaca de la escritora británica. La historia, de tan sólo tres episodios, se ubica en 1925 cuando una broma termina en la muerte de un hombre. Mia McKenna-Bruce ("How to have sex") tiene el papel de investigadora.

NUEVAS TEMPORADAS

Por si te quedaste "picado" con las siguientes producciones, estate atento porque también hay nuevas temporadas en las siguientes dos semanas: "Machos Alfa", arranca el día 9; "Te Rookie" el 12 y "La reina del Flow", el 14.

