Comienza enero y Netflix tiene interesantes contenidos por estrenar, entre ellos ya hay series, películas, secuelas, documentales y eventos en vivo que muchos de sus suscriptores ya esperan. Conoce cuáles son los cinco lanzamientos que más esperan los espectadores en Netflix, la plataforma de streaming más famosa del planeta.

Gente que conocemos en vacaciones

Es una película romántica de comedia que se estrena el 9 de enero en Netflix. Tras años de ser mejores amigos y compartir vacaciones, la espontánea Poppy y el estructurado Alex se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.

Agatha Christie: Las siete esferas

Es una serie de misterio, drama y thriller que Netflix lanzará el próximo 15 de enero. En 1925, cuando una lujosa fiesta termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio. Adaptación de la novela de Agatha Christie.

Secuestros: Elizabeth Smart. ESPECIAL/NETFLIX.

Secuestros: Elizabeth Smart

Es un documental que estará disponible a partir del 21 de enero en Netflix. En 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada a punta de cuchillo mientras estaba en su cama. Su historia de supervivencia y la búsqueda de sospechosos se desvelan en este documental.

Bridgerton: Temporada 4 - Parte 1

La esperada cuarta temporada de esta serie, que estará dividida en dos partes, se podrá ver a partir del 29 de enero en Netflix. La trama de esta entrega ahora gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia Bridgerton, Benedict. Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

Royal Rumble: Temporada 39, 2026. ESPECIAL/NETFLIX

Royal Rumble: Temporada 39, 2026

Es un evento en vivo que se transmitirá el próximo 31 de enero en Netflix. Con esta temporada comienza el camino hacia WrestleMania con un combate maratónico: las Superestrellas se enfrentarán a los mejores de la WWE en el legendario Royal Rumble.

XM