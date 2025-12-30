Top 10 Películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, posicionándose como líder gracias a su amplia base de suscriptores y a un catálogo variado de series y películas que se renueva de forma constante para responder a las preferencias de la audiencia.

Con el fin de facilitar la elección de contenidos a los usuarios, la plataforma publica cada semana un listado con las películas más vistas en cada país. A continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares actualmente en Netflix México.

La hora de los valientes

Un psicoanalista tiene que cumplir servicio comunitario y debe apoyar a un inspector devastado por la infidelidad. Juntos enfrentarán peligros y encontrarán segundas oportunidades.

El Gran Diluvio

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

El Grinch

Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión.

Super Mario Bros.: La película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Las guerreras k-pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Sobreviviendo el camino a casa

Atrapado en la naturaleza salvaje, un veterano ciego intenta volver a casa con la ayuda de un compañero inesperado: un perro malamute de Alaska llamado Chinook.

Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft

Siete años después de la misteriosa desaparición de su padre, Lara Croft se embarca en una misión para descubrir qué fue de él con las pistas que dejó atrás.

Adiós, June

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia.

Batman: El caballero de la noche

Batman, el teniente Gordon y el fiscal Harvey Dent se enfrentan al Guasón, un genio criminal que usa un maquillaje macabro y aterroriza Ciudad Gótica.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

