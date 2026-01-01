Arena Guadalajara: Cartelera de eventos en enero 2026

La ciudad se prepara para vivir un mes intenso y memorable con una agenda musical en la Arena Guadalajara , en donde se presentarán superestrellas internacionales, referentes del pop latino, bandas legendarias y espectáculos familiares para todos los gustos.

La Perla Tapatía se consolida como un polo cultural de primer nivel, ofreciendo experiencias únicas en escenarios de clase mundial.

¿Qué es la Arena Guadalajara?

La Arena Guadalajara es un imponente recinto que se posicionará como la segunda arena más grande de México, solo detrás de la Arena CDMX, con capacidad para 20 mil asistentes.

Pero su magnitud no es solo cuestión de tamaño: con 75 mil m² de construcción, 400 pantallas de circuito cerrado, 300 cámaras de seguridad, y más de dos mil espacios de estacionamiento entre zonas VIP y generales, este recinto se proyecta como uno de los más importantes y modernos de América Latina.

Su diseño vanguardista incluye 74 suites exclusivas, creadas para ofrecer una experiencia de lujo e inmersión total al espectador.

La tecnología de punta y la acústica de alta precisión prometen transformar cada evento en una vivencia inolvidable, ya sea musical, deportivo o cultural.

¿En dónde se ubica la Arena Guadalajara?

El nuevo recinto se encuentra en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, en la colonia El Verde (Planetario), en Guadalajara, Jalisco.

Cartelera de enero 2026

Este diciembre, Guadalajara no solo será escenario: será protagonista. Y tú, ¿estás listo para vivirlo? Aquí te presentamos todos los conciertos que no puedes perderte.

La Unica e Internacional Sonora Santanera

La Única e Internacional Sonora Santanera es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropical en México y el mundo. Con una trayectoria que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, su nombre es sinónimo de historia, ritmo y tradición.

Este año, la legendaria agrupación celebra 70 años de carrera, una cifra que representa décadas de trabajo constante, innumerables presentaciones, giras internacionales y colaboraciones en telenovelas y películas. Su repertorio abarca una amplia gama de géneros —boleros, cha cha cha, música afroantillana y tropical— con más de 75 discos grabados, que han consolidado su legado dentro de la música popular.

Para conmemorar este aniversario, la Sonora Santanera ofrecerá presentaciones especiales que llevarán al público en un recorrido musical por su historia. Doce talentosos músicos, llenos de energía y entusiasmo, integran actualmente la agrupación, que promete una experiencia inolvidable con invitados especiales y sorpresas a la altura de su prestigio internacional.

Su éxito se cimentó desde sus primeros años, cuando alcanzaron la fama con el tema “La Boa”, que se convirtió en un clásico y marcó el inicio de una carrera que ha trascendido fronteras.

A lo largo de su historia, la Sonora Santanera ha recibido múltiples reconocimientos: ha sido imagen del Billete de Lotería Nacional en cuatro ocasiones, cuenta con discos de Oro y Platino, y ha sido galardonada con dos premios Grammy Latino (2014 y 2016), además de recibir nominaciones en 2017 y 2018.

Hoy, siete décadas después de su fundación, la agrupación sigue llenando escenarios con el mismo entusiasmo y calidad interpretativa que la ha hecho inmortal.

Una celebración imperdible para rendir homenaje a una institución musical que ha puesto a bailar a México y al mundo entero.

Los precios oscilan entre 440 y dos mil 322 pesos. Compra tus bolestos AQUÍ.

Día: 30 de enero de 2026.

Horario: 21:00 horas.

ARENA GUADALAJARA

Chelo, el adiós de una grande

Tras más de medio siglo de trayectoria artística, la reconocida actriz y cantante Consuelo Pérez Rubio “Chelo” se despide de los escenarios con una emotiva gira de despedida que llegará a la Arena Guadalajara, en una noche cargada de nostalgia, talento y música mexicana.

La intérprete, considerada una de las grandes voces femeninas del género ranchero, ofrecerá un espectáculo que marcará el cierre de una carrera de más de 50 años, en la que conquistó al público con su estilo auténtico, su fuerza interpretativa y un repertorio que forma parte del cancionero popular de México.

Tras lograr rotundos llenos en su gira por Estados Unidos, Chelo prepara una presentación especial en Guadalajara, acompañada por una constelación de figuras de la música ranchera y norteña.

Entre los artistas invitados destacan Lorenzo de Monteclaro, Beatriz Adriana, Juan Valentín, Graciela Beltrán, Chayito Valdez (hija) y la participación especial de Yesenia Flores, quienes compartirán el escenario para rendir homenaje a su trayectoria.

El público podrá revivir junto a la artista sus temas más emblemáticos, como “Mejor me voy”, “Qué sacrificio”, “Dos dotas de Agua”, “Al ver que te vas” y “Las cuentas claras”, además de disfrutar de un amplio repertorio de éxitos interpretados por sus invitados.

La velada promete ser una noche mágica e irrepetible, en la que la música mexicana sonará con toda su fuerza, envuelta en recuerdos, emociones y gratitud hacia una artista que ha dejado una huella imborrable en la historia del espectáculo nacional.

Con su gira de despedida, Chelo cierra un ciclo lleno de éxitos, llevando consigo el cariño de su público y el reconocimiento por una vida dedicada al arte, la música y el amor por México.

Los precios oscilan entre 565 y cuatro mil 14 pesos . Compra tus bolestos AQUÍ.

. Día: 31 de enero de 2026.

Horario: 20:30 horas.

ARENA GUADALAJARA

