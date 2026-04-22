Miércoles, 22 de Abril 2026

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Hoy se estrena "Santita" en Netflix

La temporada completa de la serie mexicana ya se puede ver en Netflix

Por: Xochitl Martínez

"Santita" ya se puede ver en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Este 22 de abril, Netflix estrena una esperada serie mexicana, Santita, la cual es protagonizada por Paulina Dávila y Gael García, bajo la dirección de Rodrigo García.

Santita. ESPECIAL/NETFLIX.
Santita. ESPECIAL/NETFLIX.

Tras un accidente automovilístico que resultó en una discapacidad, María José Cano, apodada cariñosamente Santita —aunque no es tan santa—abandonó a Alejandro, el amor de su vida en el altar.

Santita. ESPECIAL/NETFLIX.
Santita. ESPECIAL/NETFLIX.

Dos décadas después, Alejandro regresa inesperadamente con una última petición la obliga a enfrentar su pasado y a tomar una decisión que pondrá a prueba sus límites.

Los cuatro estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

La serie para Netflix del director Rodrigo García también cuenta con las actuaciones de Ilse Salas y Erik Hayser.

 

Escrita por Luis Cámara y Gabrielle Galanter fue grabada en Tijuana y Ciudad de México, la historia está llena de decisiones imposibles, dilemas emocionales y el humor ácido de una mujer tan irreverente, poco convencional y profundamente humana como Santita.

Disfruta de esta serie y apoya las producciones nacionales desde el confort de tu hogar.

XM
 

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