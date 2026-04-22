Tras dos fines de semana en el festival Coachella, la menor de las Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, regresó a Los Ángeles para enfrentar serios problemas legales.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la influencer y empresaria fue demandada por una de sus exempleadas, quien la acusa de discriminación y acoso laboral.

La denuncia fue presentada por una mujer de nombre Angélica Vázquez, quien asegura haber trabajado para la celebridad de 28 años en al menos dos de sus residencias, donde quedó bajo supervisión de otros integrantes del personal.

Un duro ambiente laboral

La demandante, quien inició su relación laboral en septiembre del 2024, comenzó a trabajar en su residencia ubicada en Beverly Hills, no obstante, poco después fue reubicada en otra de sus mansiones, en Hidden Hills

Según sus declaraciones, el ambiente laboral fue hostil desde el inicio. Incluso, afirma haber sido víctima de burlas, exclusión y hasta de comentarios ofensivos por su origen salvadoreño y sus creencias católicas. Relata que la insultaban con frases como “los católicos son gente horrible”, y que su acento también era objeto de burla.

Vázquez también sostuvo que se le asignaban las tareas más pesadas y que era reprendida de forma constante y sin aparente razón alguna. La mujer reveló que, a consecuencia de estos actos, sufrió varios problemas de salud, ansiedad y estrés postraumático, por lo que decidió renunciar en agosto de 2025.

La demanda incluye reclamaciones por salarios no pagados, daños emocionales y otros perjuicios , además de solicitar daños punitivos.

Demanda en proceso

El pasado 17 de abril Angélica Vasquez presentó la demanda contra Kylie Jenner Inc. y las empresas Tri Star Services y Maison Family Services. Expone haber sufrido acoso grave desde el primer hasta el último día de su relación laboral.

Aunque las acusaciones no señalan directamente a Kylie, sí la incluyen como demandada por su papel como empleadora y por la presunta falta de respuesta ante sus quejas internas.

Por otro lado, fuentes cercanas al entorno de la empresaria señalaron a TMZ que la exempleada presentaba problemas laborales, entre ellos faltas de asistencia, versión que contrasta con lo expuesto en la demanda.

El caso continúa en proceso en tribunales de Los Ángeles.

Con información de SUN.

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