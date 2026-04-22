Los aficionados a los dramas políticos y thrillers la película El mago del Kremlin es la opción para ver en la pantalla grande .

El mago del Kremlin. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

La producción francesa dirigida por Olivier Assayas narra la historia de un brillante asesor político. Desarrollada en medio del caso post-soviético de los años noventa, el joven Vadim Baranov , se labra un camino como artista y productor de televisión, su elocuencia y conexión con las altas esferas del poder, pronto lo llevan a convertirse en el arquitecto detrás de la imagen pública de un nuevo líder: Vladimir Putin .

El mago del Kremlin. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

A medida que el poder crece, también lo hace la maquinaria que los sostiene –medios, narrativa y control- revelando el lado más oscuro y estratégico del poder contemporáneo.

El mago del Kremlin es ideal para quienes gustan las películas que retratan la historia contemporánea usando la ficción como vehículo.

El mago del Kremlin

(Le mage du kremlin)

De Olivier Assayas.

Con Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright.

Francia, 2025.

XM