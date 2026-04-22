Este miércoles 22 de abril, Netflix tiene dos nuevos contenidos para sus suscriptores. Conoce las historias que ya puedes ver en la plataforma de streaming con mayor alcance en el mundo después de tus actividades cotidianas . Prepara tu espacio favorito y disfruta del lanzamiento elegido en la comodidad de tu casa.

Lainey Wilson: El country sigue sonando. ESPECIAL/NETFLIX.

Lainey Wilson: El country sigue sonando

Es una película documental que ya está disponible en Netflix. Wilson redefine lo que significa ser una estrella del country hoy en día, demostrando que mantenerse fiel a sí misma puede llevar a la cima del éxito. Este documental presenta un momento crucial en la carrera de la artista ícono del country , a la vez que explora su recorrido personal, narra sus batallas y triunfos, mientras cautiva a los fans en diferentes escenarios de Estados Unidos .

Santita. ESPECIAL/NETFLIX.

Santita

Es una serie mexicana que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Tras sufrir un accidente de auto que la dejó con una discapacidad, María José Cano , apodada con cariño “Santita”, dejó al amor de su vida en el altar. Dos décadas después, la inesperada reaparición de su ex prometido la obliga a enfrentar las consecuencias de lo que hizo y a tomar una decisión que desafía sus nociones sobre el amor. Una historia romántica inesperada y poco convencional protagonizada por una mujer irreverente. Con Gael García y Paulina Dávila.

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