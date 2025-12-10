La serie mexicana de drama y thriller protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, Accidente, estrena su segunda temporada en Netflix este miércoles 10 de diciembre.

Accidente: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

La historia se desarrolla un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la redención y la venganza, mientras atraviesan un laberinto de secretos y alianzas cambiantes.

Accidente: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Su lucha por superar el dolor continúa, y para seguir con sus vidas, cada uno deberá elegir entre la redención y la venganza llevada a sus última consecuencias.

Esta nueva temporada estará marcada por el vértigo, la emoción y la lucha por una segunda oportunidad.

Accidente: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Protagonizada por el mismo elenco, se une como un nuevo personaje a Bárbara de Regil, quien dar vida a Tamara “La Pantera”, una misteriosa mujer que reaparece en la vida de El Charro y que hoy juega un papel clave en esta historia en la que todos deberán elegir entre la redención o la venganza para seguir adelante.

Al elenco también se suman Andrés Almeida y Erika de la Rosa, acompañados de Regina Blandón, Erick Elías, Luis Ernesto Franco, Macarena García, Shaní Lozano, Sebastián Dante, Rubén Zamora, Valentina Acosta, Mauricio Isaac y Horacio García Rojas, entre otros.

Accidente: Temporada 2 es creada por Leonardo Padrón y dirigida por Gracia Querejeta y Carlos Villegas, bajo la producción de Mar Abierto.

XM