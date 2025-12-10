La serie mexicana de drama y thriller protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, Accidente, estrena su segunda temporada en Netflix este miércoles 10 de diciembre.La historia se desarrolla un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la redención y la venganza, mientras atraviesan un laberinto de secretos y alianzas cambiantes.Su lucha por superar el dolor continúa, y para seguir con sus vidas, cada uno deberá elegir entre la redención y la venganza llevada a sus última consecuencias.Esta nueva temporada estará marcada por el vértigo, la emoción y la lucha por una segunda oportunidad.Protagonizada por el mismo elenco, se une como un nuevo personaje a Bárbara de Regil, quien dar vida a Tamara “La Pantera”, una misteriosa mujer que reaparece en la vida de El Charro y que hoy juega un papel clave en esta historia en la que todos deberán elegir entre la redención o la venganza para seguir adelante.Al elenco también se suman Andrés Almeida y Erika de la Rosa, acompañados de Regina Blandón, Erick Elías, Luis Ernesto Franco, Macarena García, Shaní Lozano, Sebastián Dante, Rubén Zamora, Valentina Acosta, Mauricio Isaac y Horacio García Rojas, entre otros.Accidente: Temporada 2 es creada por Leonardo Padrón y dirigida por Gracia Querejeta y Carlos Villegas, bajo la producción de Mar Abierto.XM