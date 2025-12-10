Vive Latino 2026: Lineup, fechas y cuándo es la preventa de boletos

El Vive Latino 2026 reveló su lineup completo y la distribución por días para su edición número 26, que se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros. El festival, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, reunirá a artistas internacionales, bandas históricas y proyectos emergentes que conforman la identidad sonora del encuentro.

La presentación del cartel marca el inicio formal del camino hacia el VL 2026, que volverá a ofrecer dos jornadas con propuestas que abarcan rock, pop, ska, electrónica y fusiones latinoamericanas. Con una trayectoria de más de dos décadas, el festival mantiene su apuesta por combinar talentos consolidados con nuevas voces que han ganado presencia en la escena regional.

Además de la publicación del lineup, los organizadores confirmaron la fecha de la preventa de boletos, que se llevará a cabo el 12 de diciembre a las 10:00 horas a través de Banamex. Con esta información, los asistentes ya pueden planear su visita y elegir entre acudir el sábado, el domingo o vivir ambos días del festival.

Lineup por día

Sábado 14 de marzo

AIRBAG, Alcalá Norte, Carlos Sadness, Chetes, Cuco, Cypress Hill, El Gran Combo de Puerto Rico, Enanitos Verdes, Enjambre, Erin Memento, Filtro, John Fogerty, Juanes, Ke Personajes, Ladrones, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Pream, Los Viejos, Love of Lesbian, Madreperla, Maldita Vecindad, Marco Mares, Margaritas Podridas, MC Davo, Moenia, Nacho Vegas, Orqueska, Planta Industrial, Trueno y White Lies.

Domingo 15 de marzo

Allison, Avatar, Banda Machos, Beta, Conociendo Rusia, Esteman & Daniela Spalla, Dubioza Kolektiv, Dread Mar I, Fobia, Hello Seahorse!, Hermanos Gutiérrez, Illya Kuryaki and the Valderrama, Liran’ Roll, Los Fabulosos Cadillacs, Malcriada, Meridian Brothers, Moby (DJ set), Monobloc, Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2, Nafta, Percance, Reyna Tropical, Rich Mafia, Rigoberta Bandini, Rusowsky, Santa Sabina, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello y Triciclo Circus Band.

Con el cartel definido y la preventa en puerta, el Vive Latino 2026 inicia oficialmente su ruta hacia una nueva edición que promete consolidar su legado como uno de los festivales más relevantes de la región. Los asistentes podrán reencontrarse con artistas emblemáticos, descubrir nuevas propuestas y vivir dos jornadas que, una vez más, buscarán capturar la energía colectiva que ha caracterizado al evento durante más de 25 años.

