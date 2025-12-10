La Luna en cuarto menguante del 11 de diciembre marca un periodo ideal para cerrar ciclos, ordenar prioridades y dejar ir lo que ya no funciona.

Aunque suele asociarse con introspección, este tránsito de diciembre trae oportunidades especiales para ciertos signos, que verán cómo la suerte se manifiesta en forma de decisiones acertadas, encuentros afortunados y soluciones inesperadas.

Te decimos cuáles son los signos con mayor fortuna:

Géminis

Durante este tránsito, Géminis sentirá una claridad mental renovada que le permitirá tomar decisiones acertadas. Situaciones que parecían confusas se alinean y surgen respuestas inesperadas que facilitan avances importantes.

Virgo

La energía del cuarto menguante ayudará a Virgo a soltar cargas y finalizar asuntos pendientes. Ese alivio emocional y práctico abre espacio para que llegue una racha favorable, especialmente en temas que venían demorados.

Sagitario

Sagitario recibe un impulso extra de buena vibra con este cuarto menguante. Circunstancias que parecían estancadas comienzan a moverse, y pueden aparecer sorpresas agradables, desde encuentros hasta propuestas que generan entusiasmo.

Piscis

Piscis experimentará una intuición particularmente afinada en estos días. Esa sensibilidad lo guiará hacia decisiones que fluyen con facilidad, atrayendo momentos afortunados y soluciones que llegan justo cuando se necesitan.

MF