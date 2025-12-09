Netflix tiene en su programación de diciembre tres lanzamientos para este martes 9 de diciembre. Revisa las tramas de los nuevos contenidos y elige tu preferido para verlo después de tus actividades cotidianas desde la comodidad de tu casa.

Masaka Kids: Una misión con ritmo. ESPECIAL/NETFLIX.

Masaka Kids: Una misión con ritmo

Es una película documental que ya está disponible en Netflix. Un pequeño orfanato se convierte en la luz de esperanza para el distrito de Masaka, Uganda, donde aún permanece la sombra de la crisis del VIH y el SIDA. Más que hacer videos virales, Masaka Kids Africana muestra al público una comunidad pujante y única donde niños huérfanos transforman las dificultades en alegría y ven la danza como puente hacia la sanación, la integración y la promesa de un futuro mejor. Dirigida por Moses Bwayo y David Vieira Lopez.

La paz de Marsella: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

La paz de Marsella: Temporada 2

Es una serie francesa de acción, drama y thriller que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Un grupo de policías con un peculiar método de trabajo debe rastrear a un peligroso criminal para evitar una masacre en Marsella. Dirigida por Olivier Marchal. Con las actuaciones de Olivier Barthelemy, Tewfik Jallab, Idir Azougli, Jeanne Goursaud, Lani Sogoyou.

Corazones Rebeldes. ESPECIAL/NETFLIX.

Corazones Rebeldes

Es un reality show de Japón que se estrena en Netflix. Con producción de Megumi, este reality romántico con una gran cuota de autenticidad reúne a un grupo de inadaptados de pura cepa, defensores de sus amigos y su tierra natal. Estos rebeldes honestos, siempre dispuestos a arriesgarlo todo por sus seres queridos, están listos para abrir sus corazones y dejar que las emociones fluyan.

