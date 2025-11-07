Viernes, 07 de Noviembre 2025

Los tres estrenos que no puedes dejar de ver hoy en Netflix

Conoce los lanzamientos que Netflix tiene para sus suscriptores este viernes

Por: Xochitl Martínez

"Frankenstein" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Llega el fin de semana y Netflix tiene nuevos contenidos en su programación ideales para ver a partir de hoy. Se trata una serie y dos películas, entre ellas la esperada cinta "Frankenstein" de Guillermo del Toro. Prepara tus snacks favoritos, el espacio y disfruta de tu tiempo de entretenimiento audiovisual con la mejor compañía.

Mango. ESPECIAL/NETFLIX.

Mango

Es una película de romance y drama que ya se puede ver en Netflix. La ambiciosa gerente de un hotel, Lærke, aprovecha la oportunidad de su vida cuando en el trabajo le piden viajar a Málaga, España, para dirigir el proyecto de un nuevo centro hotelero en medio de una granja de mangos. El dueño de las tierras es Alex, un ex abogado que se niega a venderlas debido a un pasado trágico que aún le cuesta soltar. Lærke lleva con ella a su hija Agnes, quien espera pasar unas vacaciones raras con su atareada madre. A medida que comienzan a surgir sentimientos inesperados entre Lærke y Alex, ambos se ven forzados a tomar decisiones que afectarán sus profesiones, lazos familiares y, en definitiva, sus corazones. Dirigida por Mehdi Avaz y las actuaciones de Dar Salim, Josephine Park y Josephine Chavarria Højbjerg.

Tú siempre estuviste ahí. ESPECIAL/NETFLIX.

Tú siempre estuviste ahí

Es una serie de drama y thrillers que se lanza en Netflix. Dos mujeres atrapadas en una realidad asfixiante toman la fatídica decisión de matar y quedan envueltas en una serie de acontecimientos inesperados. Dirigida por Lee Jeong-lim, cuenta con la participación de Jeon So-nee, Lee You-mi, Jang Seung-jo, Lee Mu-saeng.

Frankenstein

Es la película de terror y ciencia ficción dirigida por Guillermo del Toro, que hoy se estrena en Netflix. El cineasta mexicano adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición. Dirigida, producida y escrita por Guillermo del Toro. Con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance, Christoph Waltz, Christian Convery.

