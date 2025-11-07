Navidalia tendrá descuento especial con la credencial Inapam

Navidalia regresa a Guadalajara para celebrar su sexta edición y, para atraer a un público más amplio y fomentar políticas de inclusión, se anunciaron descuentos especiales para que adultos mayores con la credencial Inapam puedan acceder a la experiencia. Navidalia es un parque temático navideño que se instala en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, durante la temporada decembrina, y ofrece experiencias inmersivas a sus visitantes, dividida en cuatro mundos: Posada Mexicana, Mundo Nórdico, Mundo Europeo y el Mundo del Medio Oriente, además de su espectáculo principal: Canticorum.Desde su primera edición, Navidalia ha recibido a más de medio millón de visitantes. Durante su edición anterior, el parque temático tuvo 18 fechas con localidades agotadas.“Navidalia es mucho más que un parque: es un viaje a través de culturas, emociones y recuerdos. Esta sexta edición es la muestra de que el espíritu navideño une familias y despierta ilusión, indicó la directora de Navidalia, Tania Córtes.De acuerdo con el sitio web oficial del evento, el boleto general para jóvenes mayores de 13 años y adultos es de $790 pesos, y $711 en preventa. Sin embargo, los adultos mayores con credencial Inapam podrán adquirir la entrada por tan solo $540 pesos.El boleto especial para adultos mayores únicamente puede obtenerse directamente en taquilla, presentando la credencial Inapam al momento de la compra. Este boleto, sujeto a disponibilidad, incluye el acceso a atracciones del Boleto General:Este año, Navidalia se llevará a cabo del 5 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026. El parque abrirá de domingo a jueves de 19:00 a 00:00 horas, y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas. Estará cerrado los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.Su ubicación está sobre la avenida Manuel Ávila Camacho S/N esq. Av. Patria, Col. Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco.Para conocer más detalles sobre los descuentos en Navidalia y la adquisición de boletos puedes consultar su página web oficial.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB