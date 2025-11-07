Navidalia tendrá descuento especial con la credencial Inapam

Navidalia regresa a Guadalajara para celebrar su sexta edición y, para atraer a un público más amplio y fomentar políticas de inclusión, se anunciaron descuentos especiales para que adultos mayores con la credencial Inapam puedan acceder a la experiencia.

Navidalia es un parque temático navideño que se instala en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, durante la temporada decembrina, y ofrece experiencias inmersivas a sus visitantes, dividida en cuatro mundos: Posada Mexicana, Mundo Nórdico, Mundo Europeo y el Mundo del Medio Oriente, además de su espectáculo principal: Canticorum.

Desde su primera edición, Navidalia ha recibido a más de medio millón de visitantes. Durante su edición anterior, el parque temático tuvo 18 fechas con localidades agotadas.

“Navidalia es mucho más que un parque: es un viaje a través de culturas, emociones y recuerdos. Esta sexta edición es la muestra de que el espíritu navideño une familias y despierta ilusión, indicó la directora de Navidalia, Tania Córtes.

¿Qué descuentos hay en Navidalia para adultos mayores con credencial Inapam?

De acuerdo con el sitio web oficial del evento, el boleto general para jóvenes mayores de 13 años y adultos es de $790 pesos, y $711 en preventa. Sin embargo, los adultos mayores con credencial Inapam podrán adquirir la entrada por tan solo $540 pesos.

El boleto especial para adultos mayores únicamente puede obtenerse directamente en taquilla, presentando la credencial Inapam al momento de la compra. Este boleto, sujeto a disponibilidad, incluye el acceso a atracciones del Boleto General:

Acceso a atracciones que no tengan un costo extra

Canticorum Magno Espectáculo

Espectáculo de la Gran Posada

Espectáculo del Medio Oriente

Espectáculo del Gran Árbol Coca-Cola

Travesía del Mundo Nórdico

Mercado Europeo

La Plaza Canoil

Fuente de las pelotas Perron y Lukat

Túnel de Luz Technolite

El Nacimiento

Zona Infantil Nanü

Photomoments

Música en Vivo

Personajes caracterizados, entre otras…

Este año, Navidalia se llevará a cabo del 5 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026. El parque abrirá de domingo a jueves de 19:00 a 00:00 horas, y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas. Estará cerrado los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

Su ubicación está sobre la avenida Manuel Ávila Camacho S/N esq. Av. Patria, Col. Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco.

Para conocer más detalles sobre los descuentos en Navidalia y la adquisición de boletos puedes consultar su página web oficial.

