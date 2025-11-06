Este jueves 6 de noviembre Netflix lanza dos series, que son ideales para el tiempo de entretenimiento de sus suscriptores. Revisa las historias de ambas producciones y elige la que despierte tu interés, prepara tu espacio y después de tus actividades cotidianas disfruta de alguna de ellas.

Muerte por un rayo

Es una serie de drama que a partir de hoy se puede ver en Netflix. La trama lleva a la pantalla la historia increíble, pero real de James Garfield, el vigésimo presidente de los Estados Unidos, y Charles Guiteau, el hombre que fue su mayor admirador y su asesino.

El show de Vince Staples.

El show de Vince Staples

Es una serie de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. Una trágica muerte lleva a Vince a buscar la paz interior. Sin embargo, su búsqueda estará plagada de recordatorios de su tormentoso pasado. La serie satírica es creada por Vince Staples, quien también participa en la producción ejecutiva junto con Kenya Barris, Corey Smyth, William Stefan Smith, Andrea Sperling y Leonard Chang.

