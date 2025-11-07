Gremlins 3: Se anuncia el regreso de los monstruos luego de más de 30 años

Chris Columbus y Steven Spielberg marcaron un antes y un después en la historia del cine durante los años 80 con producciones que combinaban aventura, humor, fantasía y ciencia ficción. Dentro de esa época dorada, Gremlins se convirtió en un clásico inolvidable tanto para los fanáticos como para la industria cinematográfica.

Más de treinta años después de su última entrega, Warner Bros. ha confirmado oficialmente el regreso de la franquicia con Gremlins 3, proyecto en el que ambos cineastas estarán involucrados nuevamente.

Fecha de estreno y detalles de producción

Durante una llamada con inversionistas, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, anunció que la esperada tercera parte llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027.

La dirección estará a cargo de Chris Columbus, quien escribió el guion original y dirigió las dos primeras cintas de Harry Potter. A su vez, Steven Spielberg retomará su papel como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment. El guion será responsabilidad de Zach Lipovsky y Adam Stein, mientras que Kristie Macosko Krieger, Holly Bario, Michael Barnathan y Mark Radcliffe (de 26th Street Pictures) se encargarán de la producción.

Por ahora, el reparto y la trama permanecen en secreto, aunque se espera que la película conserve el espíritu que convirtió a la saga en un fenómeno cultural.

“Pocas películas son tan queridas e icónicas como Gremlins, y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures.

El legado de Gremlins

La historia original, estrenada en 1984 y dirigida por Joe Dante, seguía a Billy, un joven que recibe como mascota a un adorable Mogwai llamado Gizmo. Sin embargo, el regalo venía acompañado de tres reglas inquebrantables: no exponerlo a la luz intensa, evitar que se moje y nunca alimentarlo después de medianoche.

Cuando las normas se rompen, el caos comienza y aparecen los temidos Gremlins, criaturas traviesas que provocan un desastre inolvidable durante la Navidad. La cinta fue un éxito mundial, recaudando 212 millones de dólares, e incluso contribuyó a la creación de la clasificación PG-13 en Estados Unidos por su mezcla de comedia y terror.

Su secuela, Gremlins 2: La nueva generación (1990), aunque menos rentable (con 41 millones de dólares en taquilla), con el tiempo se convirtió en una película de culto, reconocida por su tono más experimental y satírico.

Warner Bros. y su nueva etapa de éxitos

El anuncio de Gremlins 3 coincide con un gran momento para Warner Bros., que atraviesa un año récord en 2025. Según Zaslav, el estudio logró que siete de sus estrenos consecutivos superaran los 40 millones de dólares durante su primer fin de semana, con títulos como Superman, Minecraft, Sinners, Weapons y El Conjuro: Últimos Ritos.

“Lideramos la taquilla de 2025 a nivel nacional, internacional y mundial”, aseguró el directivo. “Somos el único estudio que ha superado los 4 mil millones de dólares en ingresos de taquilla este año”.

También destacó el equilibrio que la compañía mantiene entre grandes producciones comerciales y propuestas arriesgadas, como F1: La película de Brad Pitt o One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Aunque esta última no recuperó su inversión de 130 millones de dólares, Zaslav reiteró su respaldo a los creadores:

“Reforzamos nuestro compromiso de producir grandes obras originales de grandes cineastas”, señaló. “Y demostramos una vez más nuestra experiencia en géneros como el terror con Weapons y El Conjuro: Últimos Ritos, que juntas han recaudado más de 750 millones de dólares”.

