Cineteca FICG: Cartelera del 7 a 9 de noviembre

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se prepara para recibir este fin de semana los mejores contenidos cinematográficos, ideales para quienes buscan una experiencia diferente.

Si bien su programación se centra principalmente en películas independientes y experimentales, la cartelera también incluye algunas producciones comerciales para ofrecer opciones a todos los públicos.

Así que, si aún no tienes planes para este fin de semana, aquí te dejamos la lista de cintas disponibles en la Cineteca FICG :

Frankenstein

Guillermo del Toro lleva a la pantalla grande la célebre obra de Mary Shelley, relatando la historia de Víctor Frankenstein , un científico tan brillante como ambicioso, que desafía los límites de la vida al crear un ser en un experimento sin precedentes.

Viernes 7 de noviembre – 3:00 pm y 8:30 pm

Sábado 8 de noviembre – 4:30 pm, 5:20 pm y 8:20 pm

Domingo 9 de noviembre – 3:00 pm y 8:30 pm

Soy Frankelda

Frankelda, una valiente escritora mexicana del siglo XIX, se adentra en lo más profundo de su subconsciente para confrontar a las criaturas que ella misma ha imaginado en sus historias.

Viernes 7 de noviembre – 3:30 pm

Sábado 8 de noviembre – 6:10 pm

Domingo 9 de noviembre – 3:30 pm

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Chainsaw Man llega a la pantalla grande con una historia llena de acción que da continuidad al exitoso anime. Denji, ahora fusionado con su fiel perro-demonio Pochita, se convierte en el temido Chainsaw Man y se ve envuelto en una intensa y peligrosa batalla entre cazadores y demonios.

Viernes 7 de noviembre – 3:50 pm

Sábado 8 de noviembre – 7:40 pm

Domingo 9 de noviembre – 3:50 pm

Mátate, amor

Grace y su esposo Jackson se mudan a una antigua casa en una zona rural de Montana, donde ella sueña con escribir la Gran Novela Americana. Al poco tiempo, reciben a su primer hijo, pero la constante y misteriosa ausencia de Jackson, sumada a las exigencias de la vida doméstica, comienzan a afectar la estabilidad de Grace, quien poco a poco se ve consumida por el caos y la desesperación .

Viernes 7 de noviembre – 8:40 pm

Sábado 8 de noviembre – 3:30 pm

Domingo 9 de noviembre – 8:40 pm

Perseverancia

Un recorrido íntimo por la vida y el legado de Tomás Sánchez , uno de los artistas latinoamericanos más destacados de la actualidad.

Sábado 8 de noviembre – 4:00 pm

Domingo 9 de noviembre – 6:00 pm

El callejón de los milagros

En el bullicio de la Ciudad de México, las vidas de varias personas se entrelazan, revelando cómo sus historias se cruzan en medio del caos urbano.

Viernes 7 de noviembre – 8:00 pm

Domingo 9 de noviembre – 8:00 pm

No me sigas

Una joven ansiosa por alcanzar la fama en redes sociales decide mudarse a un edificio con fama de estar embrujado para ganar seguidores. Al principio simula encuentros paranormales, pero su obsesión por la popularidad la lleva a despertar una auténtica fuerza maligna que comienza a dominarla.

Viernes 7 de noviembre – 6:15 pm

Domingo 9 de noviembre – 6:15 pm

Enzo

Enzo, un joven de 16 años, rompe con las expectativas de su familia burguesa al decidir formarse como albañil , alejándose del futuro distinguido que habían planeado para él.

Viernes 7 de noviembre – 3:15 pm

Domingo 9 de noviembre – 3:15 pm

Amores perros

Un trágico accidente automovilístico une el destino de tres personas, cuyas vidas cambian para siempre tras aquel instante decisivo.

Sábado 8 de noviembre – 3:15 pm

El payaso del maizal

Quinn y su padre se mudan al tranquilo pueblo de Kettle Springs en busca de un nuevo comienzo, pero la pesadilla alcanza su punto máximo cuando el terrorífico payaso Frendo sale a jugar.

Sábado 8 de noviembre – 8:40 pm

Springsteen: Música de ninguna parte

La cinta narra cómo Bruce Springsteen dio vida al álbum Nebraska, lanzado en 1982. Grabado de forma casera en una grabadora de cuatro pistas dentro de su habitación en Nueva Jersey, este proyecto representó un punto crucial en su carrera y se consolidó como una de sus creaciones más emblemáticas.

Viernes 7 de noviembre – 6:00 pm

Domingo 9 de noviembre – 6:00 pm

Dulce muerte

Entre el absurdo y la ternura, un doctor convertido en comediante y una mujer que planea su despedida cruzan caminos en una búsqueda compartida: morir con dignidad.

Viernes 7 de noviembre – 4:20 pm

Domingo 9 de noviembre – 4:00 pm

Cosmos

En un pueblo olvidado de Yucatán, Lena, una viuda de 68 años, cruza caminos con León, un guardián maya de 62 años que conoce los secretos y espíritus de la naturaleza.

Viernes 7 de noviembre – 8:30 pm

Hollywoodgate

Inédita y arriesgada, la obra muestra el impactante registro del año que el director convivió con los talibanes, justo cuando estos tomaron el control de una base estadounidense llena de armas abandonadas tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021.

Viernes 7 de noviembre – 6:20 pm

Sábado 8 de noviembre – 8:00 pm

Bajo las banderas, el sol

Bajo las banderas, el sol revisita la historia de la dictadura de Alfredo Stroessner a través de una propuesta ensayística que indaga en las posibles interacciones entre la imagen y el sonido.

Domingo 9 de noviembre – 8:30 pm

Escalofríos animados

Fantasmas, casas embrujadas, cementerios y demonios se reúnen en el programa Escalofríos animados, una selección de doce cortometrajes restaurados de los hermanos Fleischer que datan de entre 1924 y 1939.

Sábado 8 de noviembre – 8:45 pm

Aullido de invierno

Franz e Ingrid, una pareja de ancianos que reside en la Patagonia , evocan su historia de amor y los años de sometimiento y maltrato que padecieron en Colonia Dignidad , el influyente enclave ubicado en el sur de Chile.

Viernes 7 de noviembre – 8:15 pm

Domingo 9 de noviembre – 8:15 pm

Sorda

Ángela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada del bebé desencadena una crisis en la pareja y obliga a Ángela a enfrentar sus miedos sobre la maternidad y su capacidad para comunicarse con su hija.

Viernes 7 de noviembre – 5:40 pm

Sábado 8 de noviembre – 6:20 pm

Domingo 9 de noviembre – 5:40 pm

Los capítulos perdidos

Tras pasar años en el extranjero, Ena regresa a Caracas, donde encuentra a su abuela perdiendo la memoria y a su padre buscando libros raros venezolanos.

Sábado 8 de noviembre – 6:30 pm

The Rocky Horror Picture Show FICG

Una pareja, formada por Brad y Janet, se encuentra a merced de un científico loco, el Dr. Frank-N-Furter, y sus invitados.

Viernes 7 de noviembre – 6:10 pm

Sábado 8 de noviembre – 3:00 pm

Domingo 9 de noviembre – 6:10 pm

Mamma Mia!

Donna, una hotelera de las islas griegas, organiza la boda de su hija Sophie junto a dos viejos amigos. Sin que ella lo sepa, Sophie invita a tres hombres del pasado de su madre con la intención de descubrir quién es su verdadero padre.

Sábado 8 de noviembre – 7:00 pm (función gratuita)

Mamma Mia! Vamos otra vez

Donna se enamora de Sam mientras vive una serie de aventuras por Europa en 1979. En el presente, l a hija de Donna, embarazada, se reúne con los viejos amigos y amantes de su madre en la isla griega de Kalokairi.

Domingo 9 de noviembre – 7:00 pm (función gratuita)

