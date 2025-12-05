Hace unas horas se dio a conocer que Netflix es el comprador oficial de Warner Bros. , incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max , por 82 mil 700 millones de dólares. Luego del anuncio, Wall Street reportó que las acciones de Netflix caían un 4.26 % en reacción al anuncio del gigante del streaming.

La oferta final de Netflix ha sido de 27.75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Comcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

La nueva era de Warner Bros.

La decisión de compra por parte de Netflix supone un " cambio radical ", según señala Variety . Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.

Se espera que la transacción de cierre se complete en el tercer trimestre de 2026 tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa.

La compra de WBD por Netflix, por 82 mil 700 millones de dólares, supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como "The Big Bang Theory", "The Soprano" o "Game of Thrones", o películas como "The Wyzard of Oz" y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" o "Adolescence".

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan".

Con información de EFE.

