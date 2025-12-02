'Stranger Things 5' se convierte en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix

La serie “Stranger Things” estrenó su quinta temporada este pasado 27 de noviembre convirtiéndose en el mayor debut televisivo en inglés en la historia de la plataforma Netflix.

Esta temporada alcanzó 59,6 millones de visualizaciones. Este volumen 1 de la temporada final, de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown “se ubicó en el Top 10 en los 93 países analizados y alcanzó el número uno en noventa de ellos", según lo comunicado por la empresa de entretenimiento el día martes a través de su página TUDUM .

Las cinco temporadas de la serie estuvieron además en el Top diez de contenido más visto de la plataforma y en su conjunto, las cuatro primeras entregas acumulan mil 200 millones de visualizaciones combinadas desde su estreno, de acuerdo con los datos de Netflix.

La reacción de los creadores

"La cantidad de seguidores que ya han visto el volumen 1 es asombrosa; la respuesta ha sido mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado. La serie ya tiene una década, y ver cómo la base de seguidores no solo perdura, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros", agregaron por su parte los hermanos Duffer, creadores de la serie.

Esta cifra sitúa a “Stranger Things” como el tercer mejor arranque de la historia de la plataforma, solo superada por las temporadas 2 y 3 de la surcoreana “Squid Game”, según Variety.

Ambienta en la década de los años 80 del pasado siglo, “Stranger Things” sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales del denominado “Upside Down” (El Otro Lado).

La trama del final

Esta última temporada se ha dividido en varias partes: la primera, ya estrenada y con cuatro capítulos; la segunda, que se estrena el 25 de diciembre con tres episodios; y la parte final, que se podrá ver el último día del año.

Stranger Things 5 comenzó en el otoño de 1987, con Hawkins marcado por la apertura de las Grietas y nuestros héroes unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. NETFLIX.COM / ESPECIAL

La nueva temporada se traslada al otoño de 1987, cuando la localidad de Hawkins está marcada por la apertura de las denominadas nuevas “Grietas Inter dimensionales”, y la pandilla de héroes locales se une para encontrar y matar al antagonista "Vecna", mientras el Gobierno ha puesto al pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once (Millie B Brown), quien ha desaparecido.

