La emoción se hizo visible desde los primeros minutos. En el escenario principal de la CCXP México 2026, el público aguardaba con una mezcla de expectación y nostalgia la aparición de una figura que, durante décadas, ha acompañado la memoria colectiva del cine y la televisión. Cuando Christopher Lloyd apareció ante cientos de asistentes, el recibimiento fue inmediato: aplausos prolongados, voces que coreaban su nombre y, en las primeras filas, personas que lo recibieron incluso con lágrimas.

No se trataba únicamente de la llegada de una celebridad, sino el encuentro con un actor cuya trayectoria ha dejado huellas profundas en varias generaciones. Para muchos de los asistentes, su presencia representaba el regreso de personajes que forman parte de la cultura popular, desde el excéntrico doctor Emmett Brown en Volver al futuro, el inquietante juez Doom en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, o el entrañable Tío Lucas en Los locos Addams.

El diálogo con el público se desarrolló en un tono cercano y reflexivo. Lloyd, sonriente y cálido , habló de su experiencia en el cine y de los desafíos que han marcado su carrera , recordando que algunos de sus primeros trabajos representaron verdaderas pruebas personales. Al evocar su participación en Atrapado sin salida, explicó que aquella experiencia le permitió reconocer sus propias capacidades y reafirmar su vocación.

“Fue un desafío. Era un elenco muy talentoso, un gran director y un ambiente exigente. Sobreviví a esa experiencia y me dio confianza para continuar”, comentó ante un público que escuchaba con atención.

Fans tuvieron la oportunidad de admirar algunos objetos de Volver al Futuro; entre ellos, el mítico DeLorean acondicionado para viajar por el tiempo. EL INFORMADOR/F. Salcedo





La fuerza de los personajes que permanecen

Las palabras del actor revelaron una perspectiva marcada por la disciplina y la constancia. A lo largo de la conversación, insistió en que cada personaje representa un proceso de exploración interior, independientemente de si se trata de un héroe o de un antagonista. Desde su experiencia, el trabajo actoral consiste en comprender la realidad emocional del personaje y su manera de interpretar el mundo . Tal es el caso del juez Doom, uno de sus villanos más recordados. Lloyd reconoció que interpretar personajes oscuros puede resultar una experiencia estimulante para un actor.

“Es divertido ser malvado. Realmente es divertido. Te hace sentir bien poder explorar ese lado del personaje”, comentó, provocando risas y aplausos entre los asistentes. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de pedir disculpas por las acciones de sus personajes, respondió con humor: “No. El público fue al cine a verlo. Ellos lo querían”.

Christopher Lloyd habló del cariño que le tiene a cada uno de sus personajes y cómo ha disfrutado su carrera en el cine. EL INFORMADOR/F. Salcedo

Uno de los momentos más celebrados y esperados ocurrió cuando el diálogo se centró en el doctor Emmett Brown, el científico excéntrico que se convirtió en símbolo de la trilogía Volver al Futuro , considerada por muchos espectadores como una de las sagas más influyentes del cine contemporáneo. El actor explicó que la construcción del personaje surgió de una combinación de referencias intelectuales y artísticas, entre ellas la figura del físico Albert Einstein y la presencia escénica del director de orquesta Leopold Stokowski. Esa mezcla, señaló, permitió crear un personaje capaz de transmitir ideas complejas con una energía expresiva que resultara accesible para el público.

"Einstein veía cosas que nadie más había visto. Imaginaba cómo funcionaba el universo y tenía razón. Pensé que ese tipo de mente sería una buena referencia para el doctor Brown", explicó. El actor también recordó que el personaje vive en una tensión constante, preocupado por las consecuencias de sus propios inventos. "Doc Brown siempre está preocupado por destruir el continuo espacio-tiempo. Si eso ocurre, todo el universo desaparece. Vive con esa responsabilidad todo el tiempo".

Otro de los temas abordados fue la relación entre el doctor Brown y Marty McFly, una amistad que se convirtió en el corazón emocional de la trilogía. Lloyd explicó que esa conexión se basa en la curiosidad, una cualidad que considera fundamental en cualquier etapa de la vida.

"Doc es un hombre solitario. Vive en su laboratorio, aislado. Marty se siente fascinado por él. Escucha sus ideas, sus teorías, sus inventos. Cuando somos jóvenes, todos nos sentimos atraídos por alguien mayor que parece entender algo importante sobre la vida. Y Marty admira esa curiosidad. La curiosidad es algo maravilloso. Es lo que motiva a las personas a aprender, a descubrir y a preguntarse cómo funcionan las cosas. Por eso sus personalidades se conectan", contó.

Un legado que atraviesa generaciones

El panel concluyó con una reflexión sobre la permanencia de los personajes en la memoria colectiva . Lloyd reconoció que nunca imaginó alcanzar una trayectoria tan extensa ni convertirse en una figura de referencia para varias generaciones de espectadores. Durante sus primeros años como actor, recordó, su principal objetivo era conseguir trabajo y mantenerse activo dentro de la industria.

“Cuando era joven, solo esperaba conseguir trabajo. Nunca imaginé que estaría aquí, tantos años después, hablando de estos personajes”, expresó. "Todo lo que ha pasado supera mi imaginación. Todavía me sorprende haber tenido estas oportunidades”, afirmó. Lloyd llamó a la gente a luchar por su futuro, a luchar por sus sueños. "Salgan y busquen el futuro que quieren", finalizó.

JM