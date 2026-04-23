Netflix no se detiene y este jueves 23 de abril tiene tres lanzamientos más para sus suscriptores. Revisa las historias de cada contenido y elige el que mejor se adapte a tus intereses. Después de tus actividades cotidianas prepárate para relajarte con tu entretenimiento audiovisual desde el confort de tu casa.

Una nueva jugada: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Una nueva jugada: Temporada 2

Es una serie de comedia que lanza su segunda temporada en Netflix. Isla Gordon ya no es la opción sorpresiva para dirigir al equipo Los Angeles Waves, sino es la persona donde se posan todas las miradas. Ahora que la franquicia se ha recuperado después del escándalo del año anterior, Isla está decidida a demostrar que ella no está ahí para cuidarle el lugar a su hermano Cam. Lo que ella desconoce es que Cam maniobra sigilosamente a sus espaldas para recuperar su puesto. Para sobrevivir al juego de poder de la familia y el escrutinio de la junta directiva, tendrá que destruir el plan de juego de la temporada anterior y diseñar algo totalmente nuevo si quiere llegar a la cima. Con Kate Hudson, Justin Theroux, Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido.

El Profe. ESPECIAL/NETFLIX.

El Profe

Es una serie francesa de comedia que ya está disponible en Netflix. Para evitar ir a prisión, Eddy, un delincuente y genio de las matemáticas, acepta infiltrarse como profesor en una escuela. Su misión será identificar cuál de sus alumnos tiene como padre a un importante criminal. Ahora, su nueva identidad es Profe. Con Alexandre Kominek, Laurence Arné, Leslie Medina.

Stranger Things: Relatos del 85. ESPECIAL/NETFLIX.

Stranger Things: Relatos del 85

Es una esperada y nueva serie de animación de ciencia ficción, que ya se puede ver en Netflix. ¡Bienvenidos a Hawkins otra vez! En el crudo invierno de 1985, capas de nieve cubren el pueblo, y los horrores del Otro Lado por fin empiezan a desvanecerse, donde los personajes originales Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han regresado a sus vidas normales, pero debajo del hielo, algo aterrador ha despertado. Pronto, se enfrentarán a monstruos desconocidos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza al pueblo entero. El equipo deberá apresurarse para resolver este misterio y salvar el pueblo en esta nueva historia ambientada en el universo de Stranger Things.

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