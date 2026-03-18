Netflix tiene dos lanzamientos en su programación para este miércoles 18 de marzo. Conoce en este espacio las historias y disfruta la de tu interés desde el confort de tu espacio favorito en casa, después de tus actividades cotidianas.

Emergencia Radiactiva. ESPECIAL/NETFLIX.

Emergencia Radiactiva

Es una serie brasileña de drama y thriller de seis episodios que ya está disponible en Netflix. La trama inspirada en hechos reales sigue la desesperada lucha de médicos y físicos por contener un desastre radiológico y salvar miles de vidas. Basada en el caso real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia en 1987. Con las actuaciones de Johnny Massaro, Paulo Gorgulho y Ana Costa.

Furias: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Furias: Temporada 2

Es una serie francesa de acción, drama y thriller que estrena su segunda temporada en Netflix. Mientras busca vengar la muerte de su padre, Lyna, una joven que anhela la simpleza de una vida normal, queda atrapada en la red de la Furias: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París. A pesar de querer resistirse a su implacable destino, pronto se da cuenta que escapar no será nada sencillo. Con Lina El Arabi, Marina Foïs y Jeremy Nadeau.

XM