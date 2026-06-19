Este viernes 19 de junio, Netflix tiene nuevos contenidos en su programación de junio. Por ello, en este espacio puedes conocer las historias y elegir cuál lanzamiento disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Mensajes de voz para Isabelle

Es una película estadounidense que hoy se estrena en Netflix. La trama se centra en Jill, una chica que ha encontrado una manera de lidiar con la muerte de su hermana contándole por mensaje de voz su caótica vida en San Francisco. Pero, sin que ella lo sepa, le han asignado el número a otra persona ―un evasivo agente de bienes raíces―, quien empieza a recibir las divertidas confesiones. Dirigida por Leah McKendrick, el filme cuenta con las actuaciones de Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo.

Oasis

Es una serie de misterio, drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Oasis es el resort vacacional más lujoso de España, un paraíso reservado para las familias más ricas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable. Es el sitio ideal para pasar un verano inolvidable. Pero todo cambia cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición de una chica. En un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso y nadie puede irse hasta que se encuentre al culpable. Con la participación de Ana Garcés, Tomy Aguilera, Victoria Kantch, Manuel Duarte, Ada Molina, Álex Mola, Candela Méndez, Laura Simón, Verónica Sánchez.

Maridos en acción. ESPECIAL/NETFLIX.

Maridos en acción

Es una película de acción de Asia que ya se puede ver en Netflix. La comedia que sigue la caótica e impredecible misión de rescate del ex esposo y el esposo actual de una mujer secuestrada. Dirigida por Park Gyu-tae y las actuaciones de Jin Sun-kyu, Gong Myoung, Kim Ji-suk, Yoon Kyung-ho, Kang Hanna, Lee Da-hee, Jeon So-min.

XM