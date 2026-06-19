¿Te imaginas ver un partido del Mundial 2026 y sentir que estás en medio de un apocalipsis? Eso vivieron miles de fanáticos el pasado lunes 15 de junio. El cruce entre el fútbol y los videojuegos se hizo realidad, regalándonos una coincidencia fascinante que está rompiendo las redes sociales y no puedes perderte.

El sorprendente hallazgo ocurrió durante el vibrante encuentro donde se disputó el esperado Bélgica vs Egipto, correspondiente a la fase de grupos. Los amantes de los videojuegos lo notaron al instante: el imponente Lumen Field de Seattle, flamante sede oficial del torneo, es exactamente el mismo recinto que aparece magistralmente recreado en The Last of Us Part II, uno de los títulos más aclamados y premiados de todos los tiempos.

ESPECIAL

De la ficción postapocalíptica a la gran fiesta del fútbol

Dentro del inmersivo universo creado por el prestigioso estudio Naughty Dog, este coloso de cemento y acero es mundialmente conocido como el SoundView Stadium. En la profunda trama del juego, lejos de albergar cánticos, banderas y celebraciones deportivas, el lugar funciona como la lúgubre y fortificada base militar del Frente de Liberación de Washington (WLF), donde el polémico personaje de Abby intenta sobrevivir a las aterradoras hordas de infectados.

El contraste visual y emocional resulta verdaderamente alucinante para cualquier espectador que conozca a fondo ambas versiones del recinto. Pasamos del apocalipsis más oscuro y desolador en los videojuegos a la colorida, vibrante y alegre fiesta del Mundial 2026, transformando un escenario que ya hizo historia en las consolas de PlayStation para que ahora vuelva a ser el protagonista indiscutible, pero esta vez en el mundo real y ante millones de televidentes.

Los detalles arquitectónicos que delataron al escenario virtual

¿Cómo fue que la atenta comunidad gamer logró identificar este icónico lugar de manera tan rápida y precisa? La respuesta definitiva está en la asombrosa fidelidad gráfica del videojuego y en la inconfundible arquitectura del estadio real. Las redes sociales se inundaron de inmediato con cientos de imágenes comparativas que demostraban que no se trataba de una simple inspiración lejana, sino de una réplica virtual exacta que dejó a todos boquiabiertos.

Para los fanáticos más curiosos que quieran comprobar esta increíble similitud arquitectónica por sí mismos, aquí dejamos una lista con los puntos clave o tips rápidos que delatan al estadio:

La imponente estructura metálica: Los arcos gigantes que sostienen el techo son idénticos en ambas versiones.

Los arcos gigantes que sostienen el techo son idénticos en ambas versiones. La característica cubierta lateral: El diseño asimétrico de las gradas superiores se mantiene intacto en el juego.

El diseño asimétrico de las gradas superiores se mantiene intacto en el juego. El inconfundible entorno urbano: Las vistas panorámicas de la ciudad de Seattle desde las tribunas coinciden a la perfección.

Las vistas panorámicas de la ciudad de desde las tribunas coinciden a la perfección. Los laberínticos pasillos internos: Las zonas de acceso donde hoy caminan los hinchas, son las mismas que patrullan los sobrevivientes.

Para quienes han invertido decenas de horas explorando cada rincón oculto de este inmenso mapa en The Last of Us Part II, ver allí un partido oficial de la Copa del Mundo tiene un punto casi surrealista y mágico. Es como si la delgada barrera entre la cruda ficción digital y nuestra apasionante realidad deportiva se hubiera esfumado por completo durante los noventa minutos que duró el emocionante encuentro internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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