El productor musical Tay Keith, una de las figuras más influyentes del hip-hop de la última década, fue hallado muerto el jueves 18 de junio en su apartamento de Nashville, Tennessee. Tenía 29 años.

De acuerdo con Billboard, la Policía Metropolitana de Nashville acudió al lugar para realizar una revisión de bienestar y encontró al músico inconsciente. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de un acto delictivo.

Nacido como Brytavious Lakeith Chambers, el productor originario de Memphis dejó una huella en la música urbana gracias a su característico sonido trap. Según Billboard, consiguió 11 temas dentro del Top 10 del Billboard Hot 100 y cuatro sencillos que alcanzaron el número uno, entre ellos "Sicko Mode", de Travis Scott, y "First Person Shooter", de Drake. También estableció el récord de más canciones en el primer lugar de la lista Hot RyB/Hip-Hop Songs durante la presente década, con seis.

Además de colaborar con figuras como Eminem, Lil Baby y Gunna, Keith impulsó la carrera de Sexyy Red al producir el éxito "Pound Town", tema que ayudó a convertir a la rapera en una de las nuevas voces del hip-hop comercial.

Se desconoce la causa de muerte del productor

Fuera del rap, el productor apostó por tender puentes con la música country. Fundó DRUMATIZED, un sello discográfico y centro creativo en Nashville que apoyaba a artistas de ambos géneros y que, de acuerdo con Billboard, se convirtió en el segundo estudio de grabación propiedad de una persona afroamericana en esa ciudad.

Su ascenso profesional coincidió con un importante logro académico. En diciembre de 2018 se graduó de la Middle Tennessee State University, el mismo mes en que obtuvo su primer número uno con "Sicko Mode" y recibió su primera nominación al Grammy.

La decana de la Facultad de Medios y Entretenimiento de esa universidad, Beverly Keel, recordó para Billboard que Keith destacaba por su inteligencia, sensibilidad y capacidad para comprender a las personas, cualidades que, dijo, se reflejaban en su trabajo creativo. También reveló que ambos habían conversado recientemente sobre crear una beca con su nombre para apoyar a futuras generaciones de estudiantes.

Tras conocerse la noticia, varios artistas expresaron su pesar en redes sociales. BlocBoy JB, con quien Keith colaboró en el éxito "Look Alive", compartió fotografías de ambos y escribió que hablaban todos los días, mientras que el productor Hitkidd publicó un mensaje recordando que trabajaban juntos desde 2010.

Hasta el momento, los representantes de Tay Keith no han emitido una declaración pública sobre su fallecimiento, según Billboard.

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AO

