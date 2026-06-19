Anne Hathaway anuncia su embarazo; espera a su tercer hijo

La actriz Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman, con quien ha compartido una sólida relación sentimental durante más de diez años.

La noticia fue revelada mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que la ganadora del premio Oscar aparece mostrando con orgullo su avanzado embarazo, confirmando así que la familia está a punto de recibir a un nuevo integrante. Con este anuncio, la pareja comparte públicamente una nueva etapa de su vida personal, despertando numerosas muestras de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y del mundo del espectáculo.

Hathaway y Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016, y Jack Shulman, nacido en 2019. Con este nuevo embarazo, la pareja ampliará su familia a tres hijos.

Hathaway ha mantenido su vida familiar con un perfil bajo

La actriz de películas como "El diablo viste a la moda" y "Los miserables" ha mantenido su vida familiar con un perfil bajo, alejada en gran medida del foco mediático, aunque en diversas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la maternidad en su vida.

Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 en una ceremonia privada en California, después de varios años de relación. Desde entonces, han consolidado una de las parejas más estables de Hollywood, combinando sus carreras en la industria del entretenimiento con una vida familiar discreta.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el embarazo ni la fecha estimada de nacimiento del bebé.

Seguidores de la actriz en redes la felicitaron porque nuevamente se convertirá en madre.

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NA