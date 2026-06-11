Este jueves 11 de junio, Netflix tiene tres lanzamientos más en su programación. Revisa cuáles son las tramas de cada uno, selecciona el mejor para tu entretenimiento y disfruta desde la comodidad de tu casa en tu espacio favorito.

Las dos caras de la ley. ESPECIAL/NETFLIX.

Las dos caras de la ley

Es una serie tailandesa de drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Mek, un joven abogado idealista al que inculpan del asesinato del hijo de Anan, un poderoso jefe de policía. En su momento de mayor desesperación, Mek se ve obligado a aceptar la ayuda de Jittri, una abogada defensora sin escrúpulos conocida como la “abogada malvada”, que se aprovecha de los vacíos legales y emplea tácticas despiadadas. A medida que Mek se adentra en este mundo moralmente ambiguo, cada concesión pone a prueba sus creencias y sus principios morales. Finalmente, su lucha por la inocencia se convierte en un viaje profundo que cambia para siempre su percepción de la justicia. Con Rhatha Phongam y Nat Kitcharit.

Hit Viral. ESPECIAL/NETFLIX.

Hit Viral

Es una serie japonesa de acción y drama que ya se puede ver en Netflix. Kota Shimura es un alumno de secundaria que sufre acoso escolar y carga con las deudas del tratamiento médico de su madre. Su vida es realmente desoladora, hasta que un día, surge una oportunidad inesperada. Cuando una pelea con uno de sus compañeros se hace viral por accidente, Kota descubre que puede ganar dinero luchando. Decidido a cambiar su situación, crea un canal de streaming y, empieza a salir del abismo en que se encuentra. Con Ouji Suzuka, Ai Mikami, Araki Sugou, Meru Nukumi.

Dulces Magnolias: Temporada 5. ESPECIAL/NETFLIX.

Dulces Magnolias: Temporada 5

Es una serie romántica de drama que estrena su quinta temporada en Netflix. La trama gira en torno a tres mejores amigas nacidas y criadas en Serenity, un pueblito en Carolina del Sur donde todo el mundo se conoce y sabe de los asuntos de todos. En esta nueva entrega, Maddie comienza en un nuevo trabajo, Dana Sue considera abrir su propia cocina de enseñanza y Helen prepara su boda. Con Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley.

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