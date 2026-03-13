Este viernes 13 de marzo Netflix, la plataforma de streaming con mayor alcance tiene nuevos contenidos en su programación . Se trata de dos series, una documental y otra de misterio. Revisa las historias y elige la que más atraiga tu atención para ver a partir de este fin de semana desde la comodidad de tu casa.

Dinastía Los Murdoch. ESPECIAL/NETFLIX.

Dinastía Los Murdoch

Es una serie documental que ya está disponible en Netflix. Se presenta una mirada sin precedentes a una de las familias más poderosas del mundo. El patriarca, Rupert Murdoch, hace una última jugada para asegurar su legado, a cualquier costo. Mediante miles de páginas de documentos, e-mails y mensajes de texto nunca vistos en televisión, esta miniserie expone las intrigas privadas de una familia dividida por el poder, la política y un deseo desesperado de conseguir el amor del padre .

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Esa Noche

Es una serie española de misterio y drama que ya se puede ver en Netflix. Durante unas vacaciones familiares en la República Dominicana, Elena , sin querer, atropella a un hombre con el auto. Desesperada y atemorizada, llama a sus hermanas — Paula y Cris — para pedirles ayuda . A su llegada, las tres deberán decidir cómo manejar el accidente, ya que no pueden soportar la idea de que la más chica vaya a la cárcel y deje sola a su hija. Con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.

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