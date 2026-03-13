Viernes, 13 de Marzo 2026

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Signos que tendrán suerte en el dinero este fin de semana según Mizada Mohamed

La astróloga Mizada Mohamed ha revelado qué signos serán favorecidos con oportunidades económicas en este fin de semana

Por: El Informador

De acuerdo a Mizada Mohamed este fin de semana comenzaran a rendir frutos los esfuerzos de algunos signos y tendrán suerte en el dinero. ESPECIAL / MIZADA MOHAMED / ESPECIAL / UNSPLASH

De acuerdo a Mizada Mohamed este fin de semana comenzaran a rendir frutos los esfuerzos de algunos signos y tendrán suerte en el dinero. ESPECIAL / MIZADA MOHAMED / ESPECIAL / UNSPLASH

Este fin de semana del 13 al 15 de marzo, algunos signos tendrán la suerte de su lado en su vida económica, ya que, de acuerdo a la astróloga Mizada Mohamed, gracias a sus esfuerzos y las oportunidades que la vida les ofrece, tendrán recompensas que podrán disfrutar en estos tres días.   A continuación te decimos qué signos son los afortunados. 

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¿Qué signos tendrán suerte este fin de semana?

Aries

Para Aries se viene un fin de semana repleto de oportunidades laborales, profesionales y económicas; el equilibrio será clave para que todo esté a tu favor y se acomode de manera favorable en tu vida. 

Leo

Lo que en tu vida parecía estancado este fin de semana podrá fluir, sobre todo en contratos o negociaciones que por cualquier razón no avanzaban. Gracias a estos avances tendrás un gran respiro tanto en tu vida personal como económica. 

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Escorpión

Te encuentras en un periodo de prosperidad que se podrá ver reflejado en tu vida espiritual y económica. Tu intuición se fortalece y es momento de cerrar ciclos para abrir las puertas a mejores oportunidades, especialmente en tu vida personal y financiera. 

Capricornio

Ignora los comentarios negativos y enfócate en aquello que realmente importa: cumplir tus sueños. Tus esfuerzos comienzan a dar frutos y hay grandes posibilidades de ascensos o mejoras económicas. 

Recuerda que, más allá de las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed y sin importar bajo cuál signo estés, las oportunidades siempre están a la orden del día. Mantente enfocado en tus objetivos para que logres alcanzar aquellas metas que te propongas, no solo en el ámbito económico, sino también en el profesional y personal. 

Guíate con las recomendaciones de Mizada Mohamed y disfruta de tu fin de semana. 

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