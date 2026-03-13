Maribel exige millones a Imelda Tuñón por los años en los que vivió en su domicilio

Conforme a la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón avanza, se van develando nuevos detalles de la tumultuosa relación entre afrenta y afrenta. En esta ocasión se reporta que Maribel estaría buscando una indemnización de más de 2 millones de pesos sustentada en el periodo en que Garza Tuñón residió en su domicilio.

La información fue confirmada por el equipo legal de Imelda, quienes se presentaron a entrevista en el programa De primera mano. De acuerdo con los abogados de la artista, la indemnización habría sido calculada bajo el parámetro del "mínimo vital indispensable", equivalente a 30 días de salario mínimo vigente por cada mes vivido en la casa.

Entonces, la sumatoria rebasaría la barrera de los 2 millones de pesos, luego de que Imelda Garza Tuñón viviera en casa de Maribel Guardia desde que se casó con su hijo, Julián Figueroa, hasta su salida de la vivienda. Sin embargo, el equipo legal de Tuñón arguye que dicha condición no es aplicable a la situación de su clienta debido a que hay un contexto familiar velado. Además de ello, consideraron que la exigencia es aberrante, tomando en cuenta las circunstancias en las que vivió Tuñón.

Esta nueva solicitud de Maribel Guardia se inscribe en el largo problema que ha enfrentado a la conductora en más de una ocasión. Así mismo, se asegura que en el último año, Guardia ha intentado obtener la custodia de José Julián, su nieto, en al menos 13 ocasiones, de entre las que se encuentran cinco controversias familiares desechadas, así como dos recursos de apelación interpuestos.

También se ha buscado resolver la situación judicial a través de tres juicios de amparo que también han sido desechados.

Hasta el momento, José Julián continúa bajo la custodia de su madre, Imelda Garza Tuñón. Sin embargo, los conflictos públicos y legales con Maribel Guardia no han sido resueltos.

Te puede interesar: Detienen a presunto ladrón con operativo aire-tierra en Guadalajara Oriente

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB