Netflix, la plataforma de streaming con más alcance en el mundo, lanza cuatro nuevos contenidos para este miércoles 11 de febrero. Revisa las historias y elige la mejor para tu entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu hogar.

Es una serie de drama que ya está disponible en Netflix. La trama narra la historia de Jolanta Wadowska‑Król, una joven médica que se da cuenta de que muchos de los niños que viven cerca de la Metalúrgica Szopienice están sufriendo de envenenamiento por plomo, una enfermedad causada por la presencia del metal pesado en el ambiente. Tras su descubrimiento, intentará salvar a los niños enfermos y se enfrenta a un sistema comunista opresivo de los años sesenta. Es allí, en la realidad de una región de clase trabajadora, donde se cruzarán las peligrosas influencias políticas y la misión social de la médica Wadowska‑Król.

Es una serie de misterio, drama y thriller de seis episodios que ya se puede ver en Netflix. Una mujer separada de su marido aparece brutalmente asesinada en la casa de su propio hermano. La investigación del caso cae en manos de Garundi, quien ha sido transferido hace poco, con su nueva jefa, la implacable Dhanwant Kaur. Pronto, ambos se dan cuenta de que sus propias vidas son tan complicadas como el caso que intentan resolver. Con las actuaciones de Barun Sobti, Rannvijay Singha, Mona Singh, Anuraag Arora, Pooja Bamrah.

Es una película de acción, drama y thriller que se estrena en Netflix. En un momento de crisis para la organización criminal Hermandad, un grupo de policías corruptos secuestra a Elisa, una joven de 18 años criada al margen de la delincuencia. Mientras su tía Cristina, que tiene fuertes lazos con la Hermandad, intenta rescatarla, la organización ordena una ola de ataques violentos contra estaciones de policía y fuerzas de seguridad que sume la ciudad en el caos. En medio de toda la agitación, Elisa y Cristina deben enfrentar dilemas complejos sobre la justicia y la violencia en una historia que cuestiona las decisiones y los legados que moldean sus vidas. Con Seu Jorge, Hermila Guedes, Naruna Costa, Lee Taylor, Camilla Damião.

El reality show lanza su décima temporada en Netflix. Un grupo de solteros que buscan ser amados por lo que son y no por su apariencia, por lo que aceptan probar un enfoque inusual y moderno: Elegir a la persona con la que se casarán sin haberla visto antes. A lo largo de varias semanas, las nuevas parejas comprometidas se mudarán juntas, planearán sus bodas y descubrirán si su conexión física es tan increíble como la relación emocional que desarrollaron en las cápsulas. Presentado por Nick y Vanessa Lachey, el experimento revelará si las apariencias, la raza y la edad importan o si de verdad el amor es ciego.

